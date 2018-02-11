CANLI | Medipol Başakşehir 0-2 Fenerbahçe

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerCANLI | Medipol Başakşehir 0-2 Fenerbahçe
Spor Arena CANLI | Medipol Başakşehir 0-2 Fenerbahçe
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Lucescu transferi duyurdu! 'Manchester City'e gidecek'

Spor Arena
11.02.2018 - 18:15, Son Güncelleme:

CANLI | Medipol Başakşehir 0-2 Fenerbahçe

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi içinde olan iki takımdan Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı kaşıya geliyor... Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın hakemi Halil Umut Meler. 19. dakikada Fenerbahçe'nin ön alan baskısı yine pozisyon getirdi. Giuliano'nun şutu Josef'e çarparak direkten döndü. Fenerbahçe, 32. dakikada Fernandao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 56. dakikada Fernandao ile farkı ikiye çıkardı: 0-2.

İLK 11'LER:

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Chedjou, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gökhan, Arda Turan, Adebayor
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Neto, Isla, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao

CANLI | Medipol Başakşehir 0-2 Fenerbahçe

 

NOTLAR:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK
Medipol Başakşehir'de Mossoro kadroda yer almazken Elia yedek soyundu. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı devam eden Mossoro'ya görev vermezken Elia'yı yedek soyundurdu. Avcı, zorlu mücadelede Arda Turan'ı ise ilk 11'de sahaya dürdü. 

Öte yandan turuncu lacivertli ekipte kart cezalısı olan Emre Belözoğlu da bu önemli mücadelede takımını yalnız bıraktı.

FENERBAHÇE'DE NETO VE GIULIANO 11'DE 
Fenerbahçe'de Janssen, Skrtel ve İsmail Köybaşı sakatlıkları sebebiyle Medipol Başakşehir mücadelesinde forma bulamadı. Sakatlıkları sona eren Luis Neto ile ligin 18'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında omzu çıkan Giuliano 11'de görev aldı Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, Şener Özbayraklı'ya ise görev vermedi. 

ARDA TURAN İLK KEZ 11'DE
Medipol Başakşehir'in devre arasında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, yeni takımıyla ilk kez 11'de forma şansı buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı sakat oyuncuların yokluğunda Arda Turan'a ilk 11'de şans verdi.

LUCESCU TRİBÜNDE YER ALDI
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, tribünde kendisine ayrılan yerde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı takip etti.

KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ
Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta stat büyük ölçüde doldu. Turuncu-lacivertli ekip taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri tamamıyla doldurdu. 

ŞEHİTLER UNUTULMADI
Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele öncesinde şehit olan Mehmetçikler için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Robinho ve Eto'o şov! Müthiş goller...

Flaş iddia: Cenk'in hocası değişiyor!

Akhisarspor şeytanın bacağını kırdı!

Trabzon'da dev isyan! Çalımbay'a kapıyı gösterdiler...