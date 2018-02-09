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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerMedipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Spor Arena
09.02.2018 - 08:59, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Medipol Başakşehir Fenerbahçe Süper Lig'de bu haftanın merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Zirve mücadelesinde iki takım içinde önemli bir viraj olan karşılaşma heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye sahne olacak. İki takım bu karşılaşma ile 20. kez karşı karşıya gelecek. Peki Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig'deki 20. randevularına hazırlanıyor. Fenerbahçe bu maçlarda rakibine 9-8'lik üstünlük sağladı. Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı son dört lig maçının üçünü kazandı. Başakşehir, Süper Lig'de iç sahada Fenerbahçe ile oynadığı dokuz maçın yedisini kazandı. Başakşehir deplasmanı, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde en az üç maç oynadığı deplasmanlar arasında en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği deplasman. Fenerbahçe'nin bu deplasmandaki son galibiyeti Kasım 2010'da gelirken, o maçta takımların başında yine Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman yer almıştı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol Alex De Souza'dan gelmişti. Bu maç, aynı zamanda Başakşehir'in iç sahada Fenerbahçe'ye gol atamadığı tek karşılaşmaydı.

Başakşehir, iç sahada 31 maçtır yenilgi yüzü görmedi ve son altı maçını kazandı. Bu, Başakşehir'in Süper Lig tarihindeki en uzun iç saha serisi olmakla birlikte, Süper Lig'de iç sahada halen devam eden en uzun ikinci serisi. Başakşehir, ligde evinde oynadığı son dört maçın üçünde ve son iki maçta en az dört gol atmayı başardı. İki takım, resmi maçlarda toplam dört kez berabere kaldı. Bu maçların tamamı 2-2 sonuçlandı. Başakşehir, Süper Lig'deki son 14 maçının sadece birinde mağlup oldu. Fenerbahçe ligde 13 maçtır yenilmiyor ancak son dört karşılaşmanın sadece birini kazanabildi.

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı 11 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ligdeki son altı deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi. Sarı lacivertliler ligde Kayserispor ile birlikte deplasmanda halen devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi. Bu maçta bu sezon ligde ilk yarılarda en az gol yiyen üç takımdan ikisi karşılaşacak. Buna ek olarak, Başakşehir ligde ilk yarılarda en fazla gol atan takım olurken, Fenerbahçe maçların ikinci yarılarında en fazla gol atan ikinci takım.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalesinde gördüğü son 15 golün 12'si maçların ikinci yarılarında geldi. Sarı lacivertliler bu sezon ikinci yarılarda toplam 15 gol yedi.Bu sezon Süper Lig'de hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan iki takım bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe - maç başına 110,6 & Başakşehir - maç başına 101,7. Bu iki takım aynı zamanda hücum bölgesinde en yüksek yüzdeyle pas yapan takımlar: Fenerbahçe - %73,3 & Başakşehir - %71,1.

Fenerbahçe bu sezon ligde en fazla gole sebep olan hata yapan takım. Başakşehir ise bu alanda ligin üçüncü sırasında.
Fenerbahçe'nin ligde attığı son dokuz golün beşi duran toplardan geldi. Başakşehir'in iç sahada attığı son dokuz golün altısında Edin Visca'nın direkt katkısı var. Edin Visca bu sezon ligin en fazla asist yapan oyuncusu. Bu alanda ikici sırada ise Matthieu Valbuena yer alıyor. Fenerbahçe'nin deplasmanlarda attığı son iki golün asisti Matthieu Valbuena'dan geldi. Fenerbahçe'nin ligde attığı son yedi golün tamamı farklı oyunculardan geldi: Valbuena, Mehmet Topal, Fernandao, Kosanovic, Josef de Souza, Alper Potuk ve Dirar.

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kupadaki Akın Çorap Giresunspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandı.

Diğer futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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