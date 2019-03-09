Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe, lidere konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Sarı kart cezalısı Andre Ayew, maçta forma giyemeyecek. Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda lider Başakşehir’e konuk olacak. Bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler Teknik Direktör Ersun Yanal ile yakaladığı çıkışı sürdürüp Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Peki
Süper Lig’de bu sezon kötü bir performans gösteren Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyet alarak son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
Süper Lig'deki son iki maçında Beşiktaş'la deplasmanda berabere kalıp sahasında Çaykur Rizespor'u yenerek iki maçta 4 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.
Fenerbahçe, Başakşehir ile Süper Lig'de 21 kez karşı karşıya geldi. Bu eşleşmede 10-8'lik Fenerbahçe üstünlüğü bulunurken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ile karşılaştığı son altı maçın üçünü kazanan Başakşehir (1 beraberlik, 2 mağlubiyet), daha önceki 11 lig maçında aynı sayıda galibiyet alabilmişti (1 beraberlik, 7 mağlubiyet).
Avcı sadece Fenerbahçe’ye kaybetti
Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı konuk ettiği son 10 maçın sadece birini kaybeden Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı (7 galibiyet, 2 beraberlik), tek yenilgisini geçen sezon 2-0'lık skorla Fenerbahçe maçında aldı.
Sakat ve cezalılar
Süper Lig’de Başakşehir deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Erten Ersu forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında sakatlanan ve Rizespor karşılaşmasında forma giymeyen Nabil Dirar’ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sarı-lacivertlilerde Andre Ayew ise cezası dolayısıyla bu karşılaşmada yer alamayacak.
bu akşam saat 19.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Erdem Bayık yapacak.
Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Tek eksik Ayew
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Andre Ayew, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Ayew dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.
Deplasmanda kayıp
Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda yaklaşık 6 aydır galip gelemiyor. Bu sezon 12 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de alan Fenerbahçe, daha sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi.
Avcı ile Yanal 538 gün sonra karşı karşıya
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu akşam oynanacak müsabakayla birlikte ligde tam 538 gün sonra karşı karşıya gelmiş olacak.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir, bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. 54 puanla zirvede bulunan ve takipçisi Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan Başakşehir, sarı-lacivertliler karşısında belki de ligin en önemli karşılaşmasına çıkacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda E. Yeni Malatyaspor karşısında galip geldikten sonra Galatasaray’ın da Erzurum’dan 2 puan kayıpla dönmesiyle şampiyonluk yarışındaki makası iyice açan turuncu-lacivertliler, Kanarya karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Başakşehir, saha avantajını da kullanarak bu zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılıp önemli bir virajı geride bırakmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ancak Çaykur Rizespor galibiyetiyle de rahat bir nefes alan Fenerbahçe ise kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.
538 gün sonra buluşacaklar
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı aynı zamanda iki teknik adamı da uzun günler sonra bir araya getirmiş olacak. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu akşam oynanacak müsabakayla birlikte ligde tam 538 gün sonra karşı karşıya gelecek. Son olarak 17 Eylül 2017’de Başakşehir-Trabzonspor maçında birbirlerine rakip olan tecrübeli çalıştırıcılar, söz konusu müsabakada sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılmıştı.
Ersun Yanal’ın üstünlüğü var
Abdullah Avcı, Süper Lig’de Ersun Yanal’a karşı 8 maça çıktı. Bu müsabakaların hepsinde Avcı Başakşehir’i, Yanal da Trabzonspor’u çalıştırıyordu. 8 mücadelenin 4’ünde gülen taraf Ersun Yanal olurken, 1’ini de Abdullah Avcı kazandı. 3 maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Yanal’ın Trabzonspor’u 13, Avcı’nın Başakşehir’i de 7 gol attı.
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