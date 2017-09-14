Medipol Başakşehir evinde Ludogorets ile berabere kaldı

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Stefan Johannesson, Fredrik Nilsson, Magnus Sjöblom (İsveç)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 80 Napoleoni), Elia (Dk. 73 Kerim Frei), Adebayor (Dk. 65 Mevlüt Erdinç)

Ludogorets: Broun, Cicinho, Moti, Plastun, Natanael, Goralski (Dk. 77 Sasha), Abel, Dyakov, Lukoki (Dk. 86 Campanharo), Wanderson, Paulo (Dk. 58 Keşerü)

Sarı kartlar: Dk. 58 Elia, Dk. 79 Caicara, Dk. 90+4 Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir)





UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, tarihinde Avrupa Ligi gruplarında ilk kez çıktığı maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Mücadelede baskın bir oyun sergileyen Medipol Başakşehir, ilk yarıda girdiği gol fırsatlarından yararlanamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı ise karşılıklı ataklara sahne olurken 49. dakikada Emmanuel Adebayor'un ara pası ile penaltı noktasının sol tarafında topla buluşan Emre Belözoğlu'nun yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Jorge Broun gole izin vermedi. Maçın geride kalan bölümlerinde gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 sona erdi.

Temsilcimiz, gruptaki ikinci maçını 28 Ağustos Perşembe günü Braga deplasmanında oynayacak.



BERABERLİK NASIL GELDİ?

1- Maça hızlı ve kontrollü başlamasına rağmen Medipol Başakşehir, girdiği pozisyonları maç boyunca cömertçe harcadı.

2- Gol yollarında Visca - Elia ikilisiyle kanatlardan gelmeyi tercih eden İstanbul ekibi bitiricilik konusunda zayıf kalınca ve Adebayor ile istediği topları buluşturamayınca golü bulamadı.

3- İki takımda tedbirli oyunu seçince maçta dikine paslarla ataklar gelmedi ve hücum oyuncuları gol pozisyonlarına girme konusunda eksik kaldı.

MAÇIN ADAMI: ATTAMAH

Rakip takımın ataklarını soğuk kanlılıkla savuşturan Attamah, sahada ayak basmadık yer bırakmadı ve hatasız oyunuyla da maçın adamı olmayı sonuna kadar haketti.

KIRIMA ANI

49. dakikada Adebayor'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Belözoğlu'nun aşırtma vuruşu, kaleci Broun'a takıldı.





MAÇTAN NOTLAR

MOSSORO YETİŞTİ VE MAHMUT TEKDEMİR YOK

Medipol Başakşehir'de hafif sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Brezilyalı futbolcu Mossoro, Ludogorets mücadelesinde ilk 11'de yer aldı. Ligin 4. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edildiği açıklanan Mahmut Tekdemir de kadroda yer almayan diğer oyuncu oldu.

BAŞAKŞEHİR 10 MAÇTA 12 GOL ATTI

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 10 maçta fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 17 gol gördü.

LUDOGOREST'İ 120 TARAFTAR DESTEKLEDİ

Takımları için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na gelen ortalama 120 Ludogorets taraftarı, az sayılarına rağmen maç öncesi ve esnasında tezahüratlarını sürdürdü.