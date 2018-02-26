Medipol Başakşehir evinde ağır yaralı
Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Gençlerbirliği'nin golünü 50. dakikada Abdul Khalili atarken ev sahibi Medipol Başakşehir'in golünü ise 28. dakikada Adebayor kaydetti. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 47 yaparak zirvede yer alan Galatasaray ile puanını eşitledi ancak averaj ile ikinci sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise puanını 27 yaptı.
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Uygar Bebek
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan (Dk. 74 İrfan Can), Emre, Visca, Mossoro (Dk. 81 Bajic), Elia (Dk. 66 Kerim), Adebayor
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Claro, Palitsevich, Uğur, Scekic, Khalili, Jailton (Dk. 83 Alper), Sessegnon, Aydın (Dk. 61 Deniz), Manu (Dk. 70 Milinkovic)
GOLLER: Dk. 28 Adebayor (Medipol Başakşehir) - Dk. 50 Khalili (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Epureanu, Gökhan, Emre (Medipol Başakşehir)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
28. dakika Emre'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Adebayor ceza sahası içerisinde bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Hopf'un uzanamayacağı köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
50. dakika Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına Khalili geçti. Uzak mesafe olmasına rağmen sağ çaprazdan meşin yuvarlağa sağ ayağıyla sert vuran Khalili, kaleci Volkan'ı avladı ve maçta eşitliği sağladı: 1-1.
Elia 10 hafta sonra ilk 11'de
Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Arda Turan'ın yerine Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Eljero Elia, Süper Lig'de 10 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Hollandalı futbolcu, son olarak turuncu-lacivertli takımın 12. haftada sahasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'de yer almıştı.
Avcı, Gençlerbirliği karşısında takımını sahaya, Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Elia ve Adebayor ilk 11'i ile sürdü.
Mahmut ve Visca'ya plaket
Karşılaşma öncesinde, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir ve Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'ya plaket verdi.
Gümüşdağ, turuncu-lacivertli formayla 300. maçını geride bırakan takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir ile 250. kez turuncu-lacivertli formayı giyen Edin Visca'ya plaketlerini takdim etti.
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