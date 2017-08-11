Medipol Başakşehir lig perdesini açıyor. 2017-2018 sezonuna evinde Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak turuncu-lacivertli ekip, 34 haftalık maratonu sahasında Kasımpaşa mücadelesiyle tamamlayacak - Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 10 oyuncuyu renklerine kattı. Sezon öncesi 4 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan İstanbul temsilcisi, Avrupa arenasında ise birer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı

Medipol Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta?



Bursaspor, 2017-2018 Futbol Sezonunun açılış karşılaşmasında İstanbulda Medipol Başakşehirin konuğu olacak. Fatih Terim Stadında saat 21.45'de başlayacak olan yeni sezonun açılış maçında, Bursaspor, yenilenen kadrosu ve yeni Fransız Teknik Direktörü Paul Le Guen ile birlikte ilk sınavını verecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Şampiyon Ligi eleme turunda Club Brugge ile deplasmanda 3-3 berabere kalan ve İstanbulda rakibini 2-0 yenerek play off turuna yükselerek Sevilla ile eşleşen forma bir rakip karşısında Bursasporun nasıl bir mücadele ortaya koyacağı merakla bekleniyor.

10 OYUNCU GELDİ, 9 OYUNCU GİTTİ



Geçen sezon 73 puan toplayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 10 oyuncuyu kadrosuna kattı. Hareketli bir transfer dönemi geçiren turuncu-lacivertliler, Aurelien Chedjou, Eljero Elia, Tunay Torun, Gael Clichy, Mevlüt Erdinç, Gökhan İnler, Kerim Frei, Manuel da Costa, Mert Günok ve Atabey Çiçek'i kadrosuna kattı. Kulüp, Atabey'i kiralık olarak TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a gönderdi.

İstanbul ekibi, Cengiz Ünder, Eren Albayrak, Samuel Holmen, Yalçın Ayhan, Ferhat Öztorun, Cenk Ahmet Alkılıç, Bekir İrtegün, Rajko Rotman ve Gençer Cansev ile yollarını ayırdı.

Medipol Başakşehir kadrosunda Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasından toplam 14 yabancı futbolcu bulunduruyor. Turuncu-lacivertlilerin 14 yabancısından 10'u farklı ülkelerin vatandaşı. Kadroda aynı ülke vatandaşı olarak yalnızca Brezilyalı Marcio Mossoro ve Junior Caicara yer alıyor.



SEZONU ERKEN AÇTILAR



Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Medipol Başakşehir, sezonu erken açan takımlardan oldu. Turuncu-lacivertliler, bu turda Belçika ekibi Club Brugge'ü 3-3 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyerek play-off turuna yükseldi. Medipol Başakşehir, play-off'ta ise İspanya'nın güçlü ekibi Sevilla ile eşleşti. Turuncu-lacivertliler 16 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da ağırlayacağı Sevilla ile 22 Ağustos Salı günü İspanya'da rövanş maçına çıkacak.



BAŞAKŞEHİR'İN HAZIRLIK MAÇLARI



Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'un ardından Slovenya'da sürdüren Medipol Başakşehir, bu ülkede oynadığı 3 hazırlık maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Slovenya ekibi Triglav Kranj'ı 4-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Hollanda temsilcisi Vitesse ile 1-1, İsrail takımı Ashdod ile de 2-2 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, İstanbul'da oynadığı hazırlık maçında ise TFF 3. Lig ekibi Kasımpaşa Erokspor'u 1-0 yendi.

ÜSTÜNLÜK BURSASPORDA

Bursaspor ile Medipol Başakşehir, lig tarihinde bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmalarda Bursaspor 10 galibiyet, 8 beraberlik, 9 yenilgi aldı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmayı Medipol Başakşehir deplasmanda 2-0, sahasında ise 1-0 kazanmıştı.

BURSASPORDA EKSİK ÇOK

Yeni sezon öncesinde Bursasporda geçtiğimiz sezondan sakatlıkları süren ve ameliyat olan futbolcular, yeni sezon da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Bu isimler Furkan Özçal, Serdar Kurtuluş ve Emre Taşdemir. Sezon başı çalışmalarında sakatlanan Bilal Kısa ise Onur Atasaray sezonun ilk delasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

İki takımın Süper Lig'de 20 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 7-7'lik eşitlik söz konusu. Başakşehir, Bursaspor'a karşı ligde oynadığı son sekiz maçın sadece birini kaybetti ve son dört maçta yenilmedi. Başakşehir, Süper Lig'de sekiz maçtır yenilmiyor ve bu maçların dördünde kalesini gole kapattı. Başakşehir iç sahada 22 maçtır yenilmiyor. Bu, kulüp tarihinin iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisi. Bursaspor ligdeki son deplasman maçında Trabzonspor'u yenerek Süper Lig'de kalmayı başardı, ancak bundan önceki 12 deplasman maçında sadece iki puan toplayabilmişti.

Süper Lig'deki son yedi maçta kalesinde 23 gol gören Bursaspor (maç başına 3.3 gol), bundan önceki 14 maçta toplam 24 gol yemişti.

Edin Visca, Süper Lig'de Bursaspor'a karşı 12 maçta dört gol attı. Visca'nın ligde karşılaştığı rakipleri arasında en fazla gol attığı rakibi Bursaspor. Pablo Batalla'nın Süper Lig'de en fazla gol attığı iki rakibinden birisi Başakşehir (5, Trabzonspor ile birlikte). Eljero Elia, geçen sezon Feyenoord'ta en fazla çalım atan oyuncuydu. Başakşehir'in geçen sezon en fazla çalım atan oyuncusu ise Cengiz Ünder'di. Bursaspor tarihinde ilk kez Başakşehir karşısına yabancı bir teknik direktör ile çıkacak. Paul Le Guen, 2013/14 sezonunda görev yapan Christoph Daum'dan bu yana Bursaspor'un ilk yabancı teknik direktörü.