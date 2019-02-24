Medipol Başakşehir 2-0 Bursaspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Lider Medipol Başakşehir, dün kar yağışı nedeniyle ertelenen maçta Bursaspor'u konuk ediyor. Mossoro'nun 17. dakikadaki golüyle Başakşehir 1-0 öne geçti. Visca, 40. dakikada farkı ikiye çıkardı!
Dün saat 19.00'da başlayan karşılaşma, yoğun kar yapışının görüş açısını düşürmesi sebebiyle 5. dakika hakem Halis Özkahya tarafından tatil edilmişti.
TFF, müsabakanın bugün saat 19.00'da oynanmasına karar verirken, maç 5. dakikadan itibaren kaldığı yerden devam ediyor.
Medipol Başakşehir'in 11'i: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda, Robinho.
Bursaspor'un ilk 11'i: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Shehu, Lima, Latovlevici, Aytaç, Sakho
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