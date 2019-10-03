Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla star alacak. Turnuvadaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, J Grubu maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını sahasında konuk edecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları etabı devam ediyor. Bu kapsamda Medipol Başakşehir, ikinci grup maçında Borussia Mönchengladbach ekibini ağırlayacak. İşte, Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçına ilişkin ayrıntılar...
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach karşılaşmasını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.
Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İLK MAÇTA MAĞLUP OLDU
UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Yunanistan'ın Olympiakos takımına her iki maçta da yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Medipol Başakşehir, grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenildi.
AVRUPA'DA 22. MAÇ
Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.
Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını verecek. Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.
EN GOLCÜ VİSCA
Turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golle Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.
Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.
Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasındaki rövanşı ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.
Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.
BAŞAKŞEHİR TAM KADRO
Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach karşısına tam kadro çıkacak.
Turuncu-lacivertlilerde, isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
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