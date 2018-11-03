M. Başakşehir 52 maçta sadece 2 defa kaybetti. Medipol Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 52 maçın sadece 2’sinde rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 50 karşılaşmada Başakşehir 38 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçlarla sahasını adeta geçilmez bir kaleye çevirmiş durumda.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam sahasında Beşiktaş ile oynayacak. Zirvedeki yerini kaybetmek istemeyen turuncu-lacivertliler, bu maçta mutlak 3 puan parolasıyla yola çıkacak. Abdullah Avcı’nın takımının siyah-beyazlılar karşısındaki en büyük kozu ise zorlu mücadeleyi iç sahada oynamaları. Bunun nedeni de Başakşehir’in evinde oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine kolay kolay boyun eğmemesi.

Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, en zorlu deplasmanında

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Rakibini deplasmandaki 11 resmi maçta sadece bir kez kez yenebilen Beşiktaş'ta, kart cezalısı Quaresma forma giyemeyecek - Sakatlıkları geçen Pepe, Babel ve Ljajic, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde oynayabilecek



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında galip gelmekte bir hayli zorlanan siyah-beyazlılar, rakip sahadaki 11 resmi maçta sadece bir kez kazanabildiği Medipol Başakşehir'i yenerek, kötü istatistiklerine son vermeye çalışacak.

Ligdeki son maçında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 10. haftayı 18 puanlı dördüncü sırada tamamladı. Medipol Başakşehir ise 11. hafta maçları öncesi 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Deplasmanda kazanmakta zorlanıyor



Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda galibiyet almakta oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, dış sahada bir galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplarken, bir karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu 5 karşılaşmada 7 gol atabilen Beşiktaş, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Ligin 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek tek dış saha galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar, deplasmandaki Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarını 1-1'lik skorlarla tamamladı. Atiker Konyaspor'a konuk olduğu karşılaşmadan da 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Göztepe'ye ise 2-0 yenildi.



Medipol Başakşehir deplasmanında tek galibiyet



Beşiktaş, lig tarihinde deplasmanda galip gelmekte en çok zorlandığı Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 11 resmi maçtan sadece birini kazanabildi. İki takım, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde 7'si Atatürk Olimpiyat, 4'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. 10'u Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 5'ini Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Quaresma cezalı



Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma, bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada takımının attığı gollerin hazırlayıcısı olarak dikkati çeken Quaresma, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre de bu akşam oynayamayacak.



Gözler Vagner Love ile Mustafa Pektemek'in üstünde



Siyah-beyazlı ekipte gözler, Çaykur Rizespor maçında attıkları gollerle iyi bir performans sergileyen Vagner Love ile Mustafa Pektemek'in üstünde olacak. Sezonun ilk 13 resmi maçında etkisiz kalan ve sadece bir kez fileleri havalandırabilen Vagner Love, son 6 karşılaşmada ise 5 gol atmayı başardı. Beşiktaş'taki uzun süreli ilk 11 hasretini Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sonlandıran ve mücadelede iki gol birden atan Mustafa Pektemek ise bu akşamki mücadelede formunu sürdürmeye çalışacak.



Pepe, Babel ve Ljajic oynayabilir durumda



Sakatlıkları geçen Pepe, Ryan Babel ve Adem Ljajic, oynayacak duruma geldi. Yaşadıkları sakatlık sorunu nedeniyle son maçlarda görev alamayan bu üç oyuncu, hafta içinde takımla çalışmaya başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde her üç oyuncu, Medipol Başakşehir maçıyla formalarına kavuşabilecek.



Lens dönüyor



Sarı kart cezası biten Jeremain Lens de bu akşamki karşılaşmada görev alabilecek. Göztepe karşılaşmasında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve Çaykur Rizespor mücadelesini kaçıran Hollandalı oyuncunun, Quaresma'nın yokluğunda sağ kanatta görev alması bekleniyor.



Caner Erkin ve Medel sınırda



Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşma öncesinde Caner Erkin ile Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer kez sarı kart gören iki oyuncu, bu akşam da aynı durumu yaşarsa 12. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.



Son 52 maçta 2 mağlubiyet

Uzun süredir birlikte oynayan futbolculardan kurulu olan ve oyun anlamında da bir sistem takımı olarak göze çarpan Medipol Başakşehir, tüm bunların yanında evinde oynadığı müsabakalarda da başka bir kimliğe bürünüyor. Bunun en büyük kanıtı ise turuncu-lacivertlilerin, iç sahada yakaladığı başarılı istatistik. Avcı ve öğrencileri, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynadığı son 52 lig maçında sadece 2 defa mağlup oldu. Geriye kalan 50 maçta ise 38 galibiyet, 12 beraberlik elde eden İstanbul ekibi, söz konusu mağlubiyetleri de geçtiğimiz sezon 2-0’lık sonuçla Fenerbahçe’ye ve 2015-2016 sezonunda 3-2 ile Osmanlıspor’a karşı almıştı.



12 maçtır kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, aynı zamanda Süper Lig’de evindeki son 12 mücadelede de mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik alan turuncu-lacivertli takım, attığı 23 gole karşılık kalesinde ise sadece 9 gol gördü.



Beşiktaş’a son mağlubiyet 4 sene önce

Başakşehir, bu akşam konuk edeceği Beşiktaş’a da evindeki müsabakalarda üstünlük sağlamış durumda. Siyah-beyazlılara 10 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez kaybeden turuncu-lacivertliler, geriye kalan 9 maçtan da 4 galibiyet, 5 beraberlik çıkardı. Medipol Başakşehir, Beşiktaş’a karşı evindeki son yenilgisini ise 9 Kasım 2014 tarihinde 2-1’lik skorla aldı.

Başakşehir ve Beşiktaş, Süper Lig'de 20 kez karşı karşıya geldi. Başakşehir bu maçlarda rakibine 5-4'lük üstünlük kurarken, 11 maç berabere bitti. Başakşehir-Beşiktaş eşleşmesi, Süper Lig tarihinde en az 20 maç oynanan eşleşmeler arasında beraberlik yüzdesi en yüksek eşleşme. Süper Lig'de Beşiktaş'a beş maçtır yenilmeyen Başakşehir, bu maçta da mağlup olmazsa, rakibine karşı Süper Lig'deki en uzun yenilmezlik serisini egale edecek.

Başakşehir, Süper Lig'de Beşiktaş'ı evinde konuk ettiği 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu ve son iki maçını kazandı. Başakşehir'in ligde evinde en az 10 kez karşılaştığı rakipler arasında mağlubiyet yüzdesi en düşük iki takımdan biri Beşiktaş. Başakşehir, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 44 maçın 43'ünde yenilmedi ve son 12 maçtır evinde mağlup olmuyor. Başakşehir'in evindeki son lig mağlubiyeti Fenerbahçe karşısındaydı. Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda dört maçtır kazanamıyor ve yedi maçtır kalesini gole kapatamıyor. İki seri de, siyah beyazlıların Şenol Güneş döneminde elde ettiği en uzun seriler. Bu sezon Süper Lig'de topa en fazla sahip olan iki takım bu maçta karşılaşacak

Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de kalesinde en az gol gören ve en fazla maçta kalesini gole kapatan takım. 2012/13 sezonundan bu yana ilk 10 haftalar itibariyle en fazla gol yediği Süper Lig sezonunu geçiren Beşiktaş ise, bu sezon ligde en az maçta kalesini gole kapatan takım. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım. Başakşehir ise Galatasaray'ın ardından ligde en az kafa golü yiyen ikinci ekip.

Başakşehir'in bu sezon Süper Lig'de attığı 14 golün yarısında Edin Visca'nın katkısı var. Rizespor karşısında üç asist yapan Ricardo Quaresma, Süper Lig'de 2014/15 sezonu başından bu yana en fazla asist yapan oyuncu oldu. Quaresma bu listede, bu hafta karşılaşacağı Başakşehirli Edin Visca'yı geride bıraktı.