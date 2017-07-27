Medipol Başakşehir avantajı kaptı..

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir, üst tur için avantaj sağladı. Turuncu-lacivertli takım, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde, deplasmandan avantajlı skorla dönüyor. Clup Brugge karşısında ilk yarıda 2-0 geriye düşen Medipol Başakşehir, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 öne geçtiği mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı, 2 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak.

Elia'dan ilk maçında gol



Medipol Başakşehir'in bu sezon Hollanda ekibi Feyenoord'dan kadrosuna kattığı Eljero Elia, turuncu-lacivertli forma ile çıktığı ilk resmi maçta golünü attı. Elia, Roma'ya giden Cengiz Ünder'den aldığı sol kanadı da karşılaşma boyunca çok etkili kullandı.



Tribünde gerginlik



Karşılaşmanın ikinci yarısında Medipol Başakşehir'in üst üste gelen golleri sonrasında Türk taraftarların sevinci sonrasında tribünlerde kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında gerginlik büyümeden önlendi.



Maç sonunda sevinç



Medipol Başakşehirli futbolcular, karşılaşma sonrasında saha içinde büyük sevinç yaşadı. Turuncu-lacivertli futbolcular, Türk taraftarların bulunduğu tribünlere giderek sevincini paylaştı.



Chedjou koltuk değnekleriyle tribünde



Medipol Başakşehir'in Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou da tribünde yerini aldı. Karşılaşma başladıktan kısa bir süre sonra tribüne koltuk değnekleri ile gelen Chedjou, zaman zaman ayağını yanındaki koltuklara uzatarak maçı izledi. Maçı izleyenler arasında, Belçika'da yaşayan eski Trabzonsporlu futbolcu Yattara da yer aldı.



Avrupa'daki 7. maçında 3. beraberlik



Avrupa arenasında 7. maçını oynayan turuncu-lacivertliler 3. beraberliğini yaşadı. Medipol Başakşehir'in Avrupa'da 4 de mağlubiyeti bulunuyor. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti. İki sezon önce ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Club Brugge karşılaşmada öne geçti. Hızlı gelişen atakta Refaelov'un ara pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bonaventure, ceza yayı içinde yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Caicara'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top arka direkteki Elia'nın önüne düştü. Elia'nın yakın mesafeden çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleciye çarpıp kornere çıktı.

16. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Club Brugge'de ceza alanının dışından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Denswil, sert bir şutla topu köşeden ağlara gönderdi: 2-0.

35. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Üst üste yapılan paslar sonucunda Elia sol kanatta ceza sahasına yakın noktada topla buluştu. Rakibinin üzerine giden Elia, ceza sahasına girmeden sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

37. dakikada turuncu-lacivertliler bir kez daha gole yaklaştı. Emre Belözoğlu orta sahada iki rakibinden topu kurtarıp Adebayor'a pas verdi. Adebayor, topu bekletmeden ceza sahasına giren Visca'ya çıkardı. Visca'nın uygun pozisyonda sağ çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

44. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia, çizgiye kadar inerek topu ceza sahası içindeki Visca'ya gönderdi. Visca'nın sol ayağıyla gelişine şutunda topu kaleci kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Club Brugge'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Medipol Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 geride kapattığı ve ikinci yarıda 3-2 üstünlük sağladığı maçı 3-3 berabere tamamlayarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Bu turun ikinci maçı, 2 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak.

48. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Mahmut'un sol kanattan yaptığı ortada top savunmadan sekti. Boşta kalan topa geriden gelen Elia ceza sahası içinde vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

49. dakikada ise Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortada Visca ceza sahası içinde uygun pozisyonda kafayı vurdu, top farklı şekilde üstten auta çıktı.

56. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Visca'nın hatalı pası sonrasında gelişen Club Brugge atağında, Vormer'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

59. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e indirdi. Mahmut'un pasıyla rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Mossoro sol ayağıyla çok sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

63. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Atılan uzun topla savunmanın arkasına kaçan Elia, ceza sahası içinde şık bir hareketle rakibini geçtikten sonra düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2.

74. dakikada turuncu-lacivertliler, ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2'lik üstünlüğü yakaladı. Visca'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mossoro, ayak içiyle yaptığı vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 2-3.

78. dakikada ev sahibi takım beraberlik golünü buldu. Konuk ekibin ikinci golünü frikikten atan Denswil, bu kez ceza sahası ön çizgisi üzerinden kullandığı frikikle golü buldu: 3-3.

81. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Mossoro'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Visca topu altıpas içine yerden sert bir vuruşla gönderdi. Elia'nın kale ağzında ayak koyduğu top auta çıktı.

Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

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