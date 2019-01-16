Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzatıyor
Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yarın yeni sözleşme imzalayacak. Saat 11.00’de gerçekleştirilecek imza törenine kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da katılacak.
Başakşehir Kulübü’nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın katılımı ile teknik direktörümüz Abdullah Avcı için yarın saat 11.00’de stadımızdaki basın toplantı odasında imza töreni düzenlenecektir."
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