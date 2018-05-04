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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
Fotoğraflar: Adem KABAYEL
04.05.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir 90+2'de yıkıldı

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Medipol Başakşehir 90+2'de yıkıldı

Süper Lig'de 32. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve mücadelesinde büyük bir yara aldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir'in golünü 14. dakikada Bajic atarken, sivasspor'un golünü ise 90+2. dakikada Robinho kaydetti. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 66 yaparak bir maçı eksik lider Galatasaray ile puanını eşitlerken, Sivasspor da puanını 48'e yükseltti.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz 
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mossoro, İrfan Can Kahveci (Dk. 90 1 Gökhan İnler), Visca, Elia (Dk. 78 Kerim Frei), Bajic (Dk. 70 Arda Turan) 
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Bifouma (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Auremir, Ziya Erdal, Boye, Bjarsmyr, Ndinga, Hakan Arslan (Dk. 46 Robinho), Saivet, Emre Kılınç, Cyriac (Dk. 34 Kone) 
Goller: Dk. 14 Bajic (Medipol Başakşehir), Dk. 90 2 Volkan Babacan (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor) 
Kırmızı kartlar: Dk. 38 Mossoro, Dk. 90 3 Arda Turan (Medipol Başakşehir) 
Sarı kartlar: Dk. 17 Da Costa, Dk. 60 İrfan Can Kahveci, Dk. 68 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir) 

Medipol Başakşehir 90+2de yıkıldı


MAÇIN GOL DAKİKALARI
14. dakikada Visca, sağ çaprazdan geliştirdiği atakta topu ceza alanı içindeki Elia'ya bırakırken, bu oyuncu, daha müsait durumdaki Bajic'i gördü. Bajic, rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
90+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, aradığı golü buldu. Sol kanattan rakip ceza alanına giren Robinho'nun son çizgide ortasında, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Daha sonra direğe çarpan top Volkan'ın ayağına da çarparak kaleye gitti: 1-1

Medipol Başakşehir 90+2de yıkıldı

 

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