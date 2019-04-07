Medipol Başakşehir 2-0 Atiker Konyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında zorlu maçta, Atiker Konyaspor'u konuk eden lider Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve zirve yarışında çok önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi turuncu-lacivertliler, 50'de Mossoro ve 69'da Visca'nın attığı gollerde 2-0 kazandı.
Bu sonuçla puanını 61'e yükselten Avcı'nın Başakşehir'i, ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Maçtan önemli anlar:
18. dakikada Medipol Başakşehir'in attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında iptal edildi. Mossoro'nun pasıyla Visca sağ kanatta topla buluştu. Son çizgiye inen Visca'nın yerden altıpas önüne çevirdiği topa Elia dönerek vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. Golün ardından yapılan VAR incelemesinde, Mossoro'nun pası verdiği sırada Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
29. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, Robinho'nun ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Visca, ceza sahası içinde sağ çaprazda dar açıdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
32. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına sokuldu. İrfan'ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta, top az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
50. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine kat eden Robinho’nun verdiği pasta topla buluşan Mossoro meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0
59. dakikada sol kanattan Milosevic’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Filipovic’in kafasında top üstten auta çıktı.
69. dakikada Mossoro’nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca’nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
76. dakikada savunmadan seken topla buluşan Jevtovic’in sert şutunu kaleci Mert kornere çeldi.
89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zuta’nın şutunu Mert kornere çıkardı.
Maçtan notlar:
Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan'ın yokluğunda sol kanatta Hollandalı futbolcu Eljero Elia'ya ilk 11'de şans verdi.
Abdullah Avcı, son oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçındaki kadrosuna göre bu mücadelede 3 değişikliğe gitti.
Avcı, Kudriashov, Gökhan İnler ve Arda Turan'ın yerine, Emre Belözoğlu, Eljero Elia ve Gael Clichy'yi ilk 11'de sahaya sürdü.
İstanbul ekibinde Gökhan İnler ve Alexandru Epureanu, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
Clichy 57 gün sonra sahada
Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen deneyimli sol bek Gael Clichy, 57 gün sonra formasına kavuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında 9 Şubat 2019'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Clichy, Atiker Konyaspor maçıyla sahalara döndü.
Türk Polis Teşkilatının 174. yılı
Medipol Başakşehirli futbolcular, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü unutmadı.
Turuncu-lacivertli takım, sahaya üzerinde "Biz Türkiye'nin Emniyetiyiz 174. yıl" yazılı pankartla çıktı.
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