Medipol Başakşehir 1-1 Borussia Mönchengladbach

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriMedipol Başakşehir 1-1 Borussia Mönchengladbach
GeriSpor Medipol Başakşehir 1-1 Borussia Mönchengladbach
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
03.10.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir 1-1 Borussia Mönchengladbach

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Medipol Başakşehir 1-1 Borussia Mönchengladbach

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla star aldı. Turnuvadaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, J Grubu maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını sahasında konuk ediyor. Başakşehir rakip kalede Visca, Aleksic ve Mahmut ile tehlikeli pozisyonlar yakaladı ancak bu pozisyonlarda kaleci başarılı oldu. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. 55. dakikada Visca attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Mönchengladbach 90. dakikada attığı golle skora denge getirdi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul Başakşehir, J Grubu'ndaki ikinci maçında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu lacivertli takımın golünü 55'inci dakikada Edin Visca atarken, Alman ekibinin golünü 90+1'de Herrmann kaydetti. Gruptaki diğer mücalede de aynı skor oldu ve Wolfsberger evinde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir gruptaki 3'üncü maçında 24 Ekim'de evinde Wolfsberger'i ağırlayacak. 

3'üncü dakikada Caiçara'nın atak yönünün sağından ortasında İrfan topu kafasıyla Aleksic'e indirdi, Sırp oyuncunun sert şutunu kaleci Sommer kornere çeldi. 
20'nci dakikada sağ kanatta Kramer'in iyi ortasında Thuram'ın etkili kafa vuruşunda Mert Günok topu kornere gönderdi. 
24'üncü dakikada Başakşehir önemli bir gol şansında yararlanamadı. Önce İrfan'ın ara pasında Crivelli topla buluştu, İtalyan oyuncunun ara pasında da Visca'nın ceza sahası içinden kaleye gönderdiği sert şut kaleci Sommer'den döndü.
36'ncı dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden sert şutunu kaleci Sommer güçlükle kornere çeldi. 
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
52'nci dakikada Alman ekibi atak yönün solundan kullandığı korner atışıyla tehlike yarattı. Raffael'in kullandığı kornet vuruşunda Lainer'in kafa vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi. 
55'inci dakikada Başakşehir'i öne geçiren gol geldi Enzo Crivelli'nin pasında Visca sol çaprazdan aldığı topla ceza sahasına girdi ve kaleci Sommer'in yanından topu filelerle buluşturdu: 1-0
78'inci dakikada Caiçara'nın oratsında müsait pozisyonda Gulbrandsen'in vuruşu auta çıktı. 
90+1'inci dakikada Borussia Mönchengladbach beraberlik golünü buldu. Raffael'in kullandığı duran topta Bensebaini'nin dokunuşu üst direkten, Herrmann'ın önünde kaldı ve Alman oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-1
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Daniel Richard Cook
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can (Dk. 89 Mehmet Topal), Aleksic (Dk. 46 Azubuike), Visca, Gulbrandsen, Crivelli (Dk. 78 Elia)
BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Lainer, Elveti,  Ginter, Wendt (Dk. 76 Bensebaini) , Kramer (Dk. 64 Herrmann), Zakaria, Neuhaus, Embolo , Thuram, Plea (Dk. 46 Raffael)
GOLLER: Dk. 55 Visca (İstanbul Başakşehir) , Dk. 90+1 Herrmann (Borussia Mönchengladbach)
SARI KARTLAR: Skrtel, Caiçara, Gulbrandsen (İstanbul Başakşehir), Embolo, Elvedi, Kramer, Herrmann (Borussia Mönchengladbach)

 

Medipol Başakşehir 1-1 Borussia Mönchengladbach

 

Medipol Başakşehir 1-1 Borussia Mönchengladbach

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Isaac Promise hayatını kaybetti!
PFDK'dan Metin Diyadin'e 5 maç ceza!
Ozan Tufan'dan şampiyonluk yorumu!
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru