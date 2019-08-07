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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.08.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir 0-1 Olympiakos

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Medipol Başakşehir 0-1 Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 kaybetti ve avantajı rakibine kaptırdı.

Olympiakos'a galibiyeti getiren golü 53'te Masouras kaydetti. Öte yandan Başakşehir'de İrfan Can, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Visca penaltı kaçırdı

Müsabakanın 90+2. dakikasında penaltı kazanan turuncu lacivertliler, Edin Visca ile atıştan yararlanamadı.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.

Maçtan dakikalar:

14. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta, Vieira topu kafa ile kaleye gönderdi. Kaleci Jose Sa'nın elinden kaçırdığı topa, Gulbrandsen altı pas önünde sert vurdu. Takım arkadaşı Crivelli'ye çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mahmut'un şutunda ise savunmaya çarpan top kornere gitti. 

16. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, arka direğe açılan topa Chedjou gelişine sert vurdu, top kaleci Jose Sa'nın kucağında kaldı.

23. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Crivelli, ceza sahasına hareketlenen Visca'ya pasını attı. Bu oyucunun sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Jose Sa iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Crivelli altı pas önünde kafayı vurdu, top ters direk dibinden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

53. dakikada Olympiakos öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Valbuena, arka direğe ortasını yaptı. Masouras'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert Günok'un solundan ağlara gitti: 0-1. 

71. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Robinho'nun sol kanattan yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Visca, sol ayağıyla yerden sert vurdu. Kaleci Jose Sa son anda topu köşeden kornere çeldi. 

79. dakikada Medipol Başakşehir'in Olympiakos ceza sahası dışından sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin şutunda top yan ağlarda kaldı. 

90 2. dakikada Medipol Başakşehir penaltı atışından yararlanamadı. Clichy'nin ceza sahasına ortasında top Bruno'nun eline çarptı, hakem Grinfeld penaltı noktasını gösterdi. Visca'nın penaltı atışında, kaleci Jose Sa soluna gelen topu köşeden çeldi. 

Karşılaşma Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. 

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 
Hakemler: Orel Grinfeld, Roy Hassan, Idan Yarkoni (İsrail) 
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Chedjou, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 62 Azubuike), İrfan Can Kahveci, Visca, Robinho, Gulbrandsen (Dk. 69 Elia), Crivelli (Dk. 81 Demba Ba) 
Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena (Dk. 73 Camara), Masouras (Dk. 83 Bruno), Guerrero (Dk. 88 El Arabi) 
Gol: Dk. 53 Masouras (Olympiakos) 
Kırmızı kart: Dk. 80 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir) 
Sarı kartlar: Dk. 2 Crivelli, Dk. 7 Visca, Dk. 32 Clichy, Dk. 76 Vieira (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Tsimikas, Dk. 73 Valbuena, Dk. 87 Bruno (Olympiakos) 

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Chedjou, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Robinho, Gulbrandsen, Crivelli.

Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero.

Medipol Başakşehir 0-1 Olympiakos

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Medipol Başakşehir 0-1 Olympiakos

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