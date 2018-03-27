Medel’li Şili'nin rakibi Danimarka
Dünya Kupası Elemeleri’nde Rusya biletini son maçta kaçıran Şili, milli arada ilk hazırlık maçına İsveç karşısında çıkmıştı.
Dünya Kupası Elemeleri’nde Rusya biletini son maçta kaçıran Şili, milli arada ilk hazırlık maçına İsveç karşısında çıkmıştı.
Rakibini 2-1’lik skorla deviren Gary Medel’li Şili, bu akşam sıradaki kapışmasında Danimarka karşısına çıkacak. Mücadele, saat 22.00’da başlayacak. Türkiye’den TV yayıncısı bulunmadığı için mücadele ülkemizde yayınlanmayacak.
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