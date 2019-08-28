Medel'in yerine Maia
Gary Medel’i Bologna’ya satan Beşiktaş, bu oyuncudan boşalan ön libero bölgesine önemli bir ismi getiriyor.
Lille’in 2 yıl önce 14 milyon Euro’ya aldığı Thiago Maia’nın kiralanması için büyük aşama kaydedildi.
Fransızlar ile anlaşma sağlayan yönetim, ilk sezonun sonunda istediği takdirde 10 milyon Euro ödeyip, futbolcunun bonservisini alacak.
Maia’da sorun çıkması ihtimali göz önüne alınarak, Southampton’dan Mario Lemina için de görüşmeler sürüyor.
Roma’nın Fransız ön liberosu Maxime Gonalons’la da ilgileniliyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle