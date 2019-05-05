Medel'in transferiyle ilgili resmi açıklama geldi!
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'in adı, bir süredir Serie A ekiplerinden Parma ile birlikte anılıyordu. Kulübün sportif direktörü Daniele Faggiano'dan konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'in bir süredir Siyah Beyazlı takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek futbolcu için adı geçen takımlardan biri de Parma'ydı.
Serie A ekibinin 31 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda siyah beyazlı yönetimin kapısını çalacağını iddia edilirken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İtalyan kulübünün sportif direktörü Daniele Faggiano, Şili'de yayım yapan La Cuarta gazetesine konuştu. Faggiano, Medel'i transfer edip etmeyecekleriyle ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Gary Medel'i çok iyi tanıyoruz. Kendisi, çok ilginç özelliklere sahip bir oyuncu. Diğer futbolcular gibi onu da izliyoruz. Fakat şu an transferle meşgul olmak istemiyoruz."
"Kulüp olarak tamamı ile lige odaklanmış durumdayız. Ligin bitiminin ardından transferler konusunu da en iyi şekilde ele alacağız."
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