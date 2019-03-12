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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
12.03.2019 - 19:59, Son Güncelleme:

Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde

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Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde

Beşiktaş’ın Konyaspor’u 3-2 yendiği maça Gary Medel’in, Ricardo Quaresma’nın ensesine attığı tokat damga vurmuştu. Quaresma’nın yediği tokat Portekiz’de gündem olurken, Medel’in hareketi de Şili’de manşetlere çıktı.

Ülkenin maçları yayınlayan CDF kanalının internet sitesi tokadı, “Gary Medel ve Ricardo Quaresma arasındaki güçlü çekişme” başlığı ile verdi. "Pitbull, Portekizli'yi patlattığı tokatla yere yapıştıracaktı” şeklinde alt başlık kullandı.

91.7 ADN radyosunda yapılan yorumda ise, “Taraftarlar, Gary Medel'in Ricardo Quaresma'ya attığı tokatla mücadeleyi kazandığını düşünüyor” denildi. AS’ın Şili versiyonu, “Gary Medel oyun içinde bir takım arkadaşına vurdu!” diyerek haberi verdi.

Bu arada Gary Medel’in 2007 yılında Universidad Catolica’da forma giyerken takım arkadaşı Eros Perez’i yine bir maçta saha ortasında tokatladıktan sonra takımın idolü haline geldiği hatırlatıldı.

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Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde

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