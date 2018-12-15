Medel'in sözleri ortalığı karıştırdı! Her şeyi anlattı...
Beşiktaşlı Gary Medel'den Malmö maçı sonrası flaş açıklama!
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Siyah Beyazlılar'ın Malmö'ye 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği karşılaşmanın ardından Fox Sports'a flaş açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, bu sezon takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Hırsı ve azmiyle taraftarların da gönlünde taht kuran "Pitbull" lakaplı oyuncu, bu sezon Kara Kartal'la tam 23 maçta boy gösterdi.
Ön libero mevkiinin yanı sıra stoper olarak da oynayabilen Medel, çok yönlülüğüyle de fark yaratıyor. 31 yaşındaki futbolcu, Siyah Beyazlılar'ın dün gece Malmö'ye Vodafone Park'ta 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.
OLAY SÖZLER
Fox Sports'a konuşan yıldız isim, hem UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeleri hem de kendi performansıyla ilgili olarak şu yorumları yaptı:
"Fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Üzgünüz çünkü hayalimiz final oynamaktı. Şu anda lige odaklanmak ve hafta sonu oynayacağımız maçı düşünmek zorundayız."
"Defansın ortasında oynamayı seviyorum. Enzo Roco'nun sakatlanmasından sonra son maçta bu mevkide oynadım ve iyi iş çıkardım. Hocamız da bunu anladı." (Fanatik)
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