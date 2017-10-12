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Medel'den Neymar'a küfür!

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin son maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup olarak Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Şili Milli Takımı'nın Beşiktaşlı yıldızı Medel'in maç sırasında Neymar ve Brezilya teknik direktörü Tite'ye küfür ettiği iddia edildi.

Hürriyet Haber
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Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Tite, maçın ardından yaptığı açıklamada Medel'in Neymar'ın annesine ve kendisine küfürler yağdırdığını söyledi.

"BİZ BU KÜFÜRLERİ HAK ETMİYORUZ"
Grubu 1. sırada bitirmeyi daha önceden garantileyen ve Şili'yi mağlup ederek saf dışı bırakan Brezilya'nın teknik direktörü Tite, ''Neymar'ın annesi ve ben, Medel'in ettiği küfürleri hak etmiyoruz'' şeklinde konuştu.

Maçın ardından Medel ile konuştuğunu belirten Tite, "Maç bitiminde Medel'in yanına gittim. Her şey bitmişti ancak bu tarz olaylar için daha dikkatli olmamız gerektiğini söyledim" dedi.

 

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