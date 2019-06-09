Medel'de son dakika gelişmesi! Kararını verdi... | Transfer haberleri...
Beşiktaş'la olan mukavelesi 2020 yazında sona erecek olan Şilili futbolcu Gary Medel'in bu yaz Siyah Beyazlı kulüpten ayrılıp ayrılmayacağı yaz transfer döneminde en çok merak edilen konuların başında geliyor.
Kaptanı olduğu Şili Milli Takımı'nın Copa America 2019 hazırlık kampında bulunan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla ilgili olarak Arjantin basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Ülkede yayın yapan Radio Genesis'teki Crack Deportivo adlı futbol programında konuşan Boca Juniors muhabiri Luis Fregossi, Medel'in Siyah Beyazlılar'dan ayrılmaya karar verdiğini belirtirken şunları söyledi:
"Medel, Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi ve Boca Juniors'a geri dönme isteğini kulübe iletti. Boca'nın sportif direktörü Nicolas Burdisso kendisini çok iyi tanıyor. Kulübün içinden önemli bir kişi bana Medel'i transfer etme ihtimallerinin yüksek olduğunu söyledi."
Geride kalan sezonda Siyah Beyazlı takımla 35 maça çıkan ancak gol ya da asist kaydedemeyen Medel, sakatlığı nedeniyle ligin son haftalarında neredeyse hiç forma şansı bulamamıştı.
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