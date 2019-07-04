Medel ve Isla yıkıldı! Peru, Şili'yi devirip Kupa Amerika'da finale yükseldi
Copa America'nın ikinci yarı final mücadelesinde Peru, Şili'yi 3-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu.
Güney Amerika kıtasının en önemli takımları arasında yer alan Şili ve Peru, Kupa Amerika'nın yarı finalinde kozlarını paylaştı.
Maça favori olarak çıkan Şili'yi 3-0 yenen Peru, Brezilya'nın finaldeki rakibi oldu.
Ülkemizdeki takımlarda forma giyen Şilili futbolcular Medel ile Isla mağlubiyete engel olamadılar.
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