Medel: Uzun zamandır gol atmıyordum, çok mutluyum
Medel, Beşiktaş'ın Göztepe'yi 5-1 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Beşiktaş formasıyla ik golünü atan Gary Medel, "Uzun zamandır gol atmıyordum, çok mutluyum" dedi.
Medel'in sözleri şöyle...
"Genel olarak galibiyetten dolayı çok mutluyum. Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için de mutluyum. Önemli olan 3 puanı kazanmak, golü kimin attığı önemli değil. Uzun zamandır gol atmıyordum, çok mutluyum. Bu mutluluğu ailemle de paylaştım, onlar da çok mutlu"
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