Medel, Pepe'yi solladı!

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş’in “El Clasico'yu izlediğim zaman hoşuma gitmiyordu. Kötü bir izlenim vermişti bana ama burada herkes için örnek bir oyuncu olduğunu gösterdi.” dediği Pepe, siyah beyazlıların bu sezon oynadığı 16 maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıkarken, oyundan da hiç alınmadı. Yani Portekizli tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.



Real Madrid’te sertliğiyle de öne çıkan Pepe, Beşiktaş’ta 2’si ligde olmak üzere sadece 3 sarı kart gördü.



Pepe, ligdeki iki kartı da son iki lig maçında gördü. Diğer yandan Beşiktaş’a büyük umutlarla gelen Medel, 4’ü ilk 11 olmak üzere sadec 9 maçta forma giyerken 4 sarı kart gördü. Şili futbolcu ligde bir sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.

Pepe tüm maçlarda son düdüğe kadar (1440 dakika) forma giyip 2 kart görürken Medel, 264 dakika forma giydiği Süper Lig’de 3 sarı kart görüp ceza sınırına geldi.