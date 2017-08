Orman: Kimse galeyana gelmesin!

Beşiktaş, Gary Medel ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Fikret Orman ve Şilili futbolcu basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Kupa maçında çıkan olaylar sonrası alınan 1 maç seyircisiz oynama cezası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Önce kulüp televizyonuna katılan yıldız futbolcu şu açıklamalarda bulundu;

'Stada ikinci kez geliyorum, dün akşam da buraya geldim. Sürekli gelişen bir kulüp Beşiktaş. Sürekli yıldız oyuncular geliyor. Çok teklif geldi ama Beşiktaş'ı seçtim. Hem defansta hem orta sahada tüm pozisyonlarda oynadım, hepsinde de kendimi rahat hissediyorum. Come to Beşiktaş videosu ilginç, dikkat çekici, birini arar mıyım bilmiyorum, başkan bilir. Şampiyon olmak için buraya geldim, güzel bir aileye geldiğimin farkındayım. Birlikte başarılar kazanalım. Gol atmak güzel bir duygu, taraftarla kutlamayı seviyorum. Futbolcular gelip geçicidir, aslolan taraftardır. Umarım en yakın zamanda Beşiktaş formasıyla gol atarım'

'GURUR DUYUYORUM'

İmza törenine geçildi. Başkan Fikret Orman söze başladı. Transfer konusunda açıklamalarda bulunan Orman, 'Beşiktaş camiası ve kurumumuzla gurur duyuyorum.Bizim transfer komitesi büyük işlere imza attılar. Onlara teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Bizim açımızdan artık transferlerin sonlarına doğru geldik. Medel'e hoş geldin demek istiyorum' şeklinde konuştu.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Şilili futbolcu sözü aldı. Başkan Orman'a teşekkür eden Medel, 'Öncelikle başkanıma teşekkür etmek isterim. Transferimde büyük payı var. Taraftarlara sıcak karşılaşmadan dolayı teşekkür ederim'

Hangi mevkide oynadığında kendisni rahat hissetiği sorusu sorulduğunda tecrübeli futbolcu, '11'de oynadığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Hangi bölgede oynadığım önemli değil' dedi.

Melo ile lakaplarının aynı olması hakkında gelen soruya Medel 'Melo eski takım arkadaşım. Ona saygı duyuyorum. İyi bir oyuncu. Onun buradaki başarısının üzerine çıkmak istiyorum' ifadelerini kullandı. Bu soru üzerine Başkan Fikret Orman, 'Bu Efendi Pitbull' dedi.

'SATACAĞIMIZ OYUNCULAR VAR'

Transfer açıklamalarına devam eden Başkan Orman, 'Beşiktaş'ta transfer bitmez. Sezon başında 3 transfer yapacağız dedik 5 yaptık. Çok geniş bir takım kadromuz var. Oynayamayacak oyuncular var. Satacağımız oyuncular var. Forma giyemeyecek oyuncularımızı satacağız veya kiralayacağız. Transferde her an her şey olabilir' dedi.

Medel imza töreninden sonra ayrıldı ve Fikret Orman, Süper Kupa final maçında çıkan olaylar, kulübe verilen ceza hakkında açıklamalarda bulunuyor. İşte o açıklamalardan satırbaşları;



*Süper Kupa maçında istenmeyen olaylar oldu. Bu maç bizim misafir olarak gittiğimiz bir yer. Biz Süper Kupa finaline misafir olarak gittik. Stadı biz seçmedik. Güvenlik tedbirlerini de biz almadık. Biz de Konyaspor da maç oynamak için geldi.

*Güvenlikçileri seçmedik. Daha önce 2 organizasyonda da benzer şeyler oldu. Passolig, kurumlara değil, ağırlıklı olarak kişilere ceza verebilmek için kuruldu. En donanımlısını da kendi stadımızda yaptık. Fakat bu sistem çalışmıyor. Kişilere değil kurumlara ceza veriliyor. Konya'ya da yazık günah. 5 maç ceza aldılar.

*Beşiktaş taraftarının da hatası var. Meşale atıldı, ses bombası, hatalıyız ama bunlar nasıl girdi? Sorumlusu biz değiliz. Federasyon. Bunun duyumunu almıştım. Bir suçlu olmayan yer var, o da TFF. Herkes suçlu, TFF suçsuz. Biz federasyonla kavga etmedik, bizi de herkes kavga ettirmeye çalışıyor, TFF de buna dahil. Statlara seyirci gitmiyor. Yüzde 22 Beşiktaş, yüzde 78 diğer kulüpler. Bu ceza vicdanınıza sığıyor mu? Dünyayı ayağa kaldırmak ne demek?" Biz zaten dünyayı ayağa kaldırıyoruz. Come to Beşiktaş, Pepe, Çin hep haber oldu.

Beşiktaş üzerine oynanan oyunları görmüyor değiliz. Bizim oynadığımız tek oyun var, sahada oynarız. Yanyana gelemeyen insanlar, Beşiktaş'a karşı kanki oluyor. 5 senedir başkanım ve ceza almadım. Her şeyin bir ilki varmış. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum.

*Beşiktaş üzerine oynanan oyunlara gelmeyeceğiz. Yarın herkes evinde izlesin maçı. Başkalarının yaratacağı provokasyona izin vermeyelim. Yarın herkes evinde formasını giyerek, dualarıyla izlesin maçı. Herkes formalarını giyip evlerinde dua ederek maçımızı izlesin. Hiç kimse galeyana gelmesin. Oyunlara izin vermeyeceğiz.İlk kez haksızlığa uğramadık. Geçen sene Talisca'ya şampiyonluğa giderken de ceza verildi. Biz yine şampiyon olduk.

*Tahkim Kurulu hukuksal karar vermiyor. Sosyal medyayı açıp bakıyorlar ona göre ceza veriyorlar. Biz oyunu sahada oynarız. Oyun kurmaya çalışanların oyunlarını da başlarına yıkarız. Cezayı hak edecek bir şey söylemedim. Üslubumda nezaketi, mülayimliği unutmam.

*Daha ağır hakaretler yapan var, disipline falan gönderilmiyor, tabii biz başarılıyız. Bizi kıskanıyorlar. Federasyona soruyorum, ona karışmıyorsunuz buna karışmıyorsunuz peki siz ne yapıyorsunuz? Kulüpler Birliği'nde Osmanlıspor'a oy verdim. Biz ahde vefası olan bir kulübüz. Bize statlarını açmışlardı. Osmanlıspor, Başakşehir, Konyaspor'un bizde yeri çok ayrıdır. Beşiktaş'ın Başkanı, Kulüpler Birliği'ne aday olmaz.

*17 kulüp başkanlık seviyesinde temsil ediliyor. Bundan sonra bizi de TFF nezdinde asbaşkanımız temsil edecek.

*Dursun Özbek oy için beni aramadı. Böyle bir şey olsaydı da Osmanlıspor'a vereceğimi söylerdim.

*Hangi takımı tuttukları çok önemli değil. Hukuk yolunda karar vermelerini beklerdim. Ama sosyal medyadan veriyorlar.