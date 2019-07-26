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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.07.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Medel idmanda, hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı! | Beşiktaş haberleri...

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Medel idmanda, hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı! | Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş Futbol Takımı, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı takım, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasındaki sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, koşuyla başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, yarı sahada üç takımın değişmeli olarak yaptığı taktik maçla sona erdi.

Üç takımın yer aldığı mücadeleyi Loris Karius, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Erdem Seçkin, Alpay Çelebi ve Muhayer Oktay'dan oluşan yeşil takım kazandı. Kazanan takım basın mensuplarını poz verdi.

- Medel de idmanda yer aldı

İzni sona eren ve dün akşam basına kapalı antrenmanda yer alan Gary Medel, sabah idmanında da takımla çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Orkan Çınar ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını az sayıda taraftar da saha kenarından takip etti. Taraftarlar, idman sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular ile fotoğraf çektirdi.

Medel idmanda, hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı | Beşiktaş haberleri...

- Hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı

Avusturya'daki sıcak hava futbolcuları ve idmanı takip eden basın mensuplarını oldukça zorladı.

Çalışmanın yapıldığı saatte hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı.

Saalfenden'de yarın hava sıcaklığının düşmesi ile yağmur bekleniyor.

- İlk hazırlık maçı yarın

Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Eibar ile karşı karşıya gelecek.

Kössen'de oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.

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