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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA ÖZEL / Uğur DEMİRKIRDI - Gökhan HEBEPCİ
08.10.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Mecnun Otyakmaz: 'Takımımıza güveniyoruz. İlerleyen haftalarda yükselişe geçeceğiz!'

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Mecnun Otyakmaz: 'Takımımıza güveniyoruz. İlerleyen haftalarda yükselişe geçeceğiz!'

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Otyakmaz, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını ancak ilerleyen haftalarda yükselişe geçeceklerini söyledi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

İstedikleri gibi bir başlangıç yapamamalarını takıma yeni katılan oyuncuların alışma sürecine bağlayan Otyakmaz, "Lige iyi bir başlangıç yapamadık. Puanımızın biraz daha fazla olmasını isterdik. Transferlerin henüz bitmemiş olması, takımın oturmaması bazı sürpriz sonuçlara sebebiyet verdi. Ama artık takımımız her mevkideki oyuncusuyla hazır durumda. 1-2 ufak sakatlığı bulunan futbolcumuz var. Onlar da takıma katıldığında tam kadro olarak hazır bir şekilde olacağız ve bundan sonraki sonuçların da daha iyi olacağını düşünüyorum. Takımımıza güveniyoruz. İlk 7-8 haftada bazı aksaklıklar oldu, geride kaldık ama bunu kapatabilecek güçteyiz" şeklinde konuştu.

"ROBINHO, İLERLEMİŞ YAŞINA RAĞMEN ÇOK İSTEKLİ"

Son maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 8 maçta 4 gole ulaşan Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho ile ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Mecnun Otyakmaz, "Robinho, dünya futbolu açısından önemli bir karakter. Bizde de yaşı her ne kadar ilerlemiş olsa da, iri bir fiziğe sahip değil. Ancak tabiri caizse ’kısa tavuk her zaman piliç’ derler, minyon yapısı da, yaşlılığını sahaya yansıtmıyor. Neticede de son maçlarda 10 bin kilometrenin üzerinde koşu mesafesine ulaştı. O yaştaki bir oyuncu için iyi bir performans. Bu da ne kadar istekli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"ROBINHO BU SEZONA DAMGA VURACAK"

Robinho’nun takımdaki liderlik özelliğine de vurgu yapan Otyakmaz, "Hem taraftarı motive ediyor, hem de sahadaki tecrübesiyle de maçı kazanabilecek performansa imza atabiliyor. Ancak bu sene son maçlarda farkını hissettirebildi. Ama artık hazır olduğu için, bundan sonra sezona damga vuracağını düşündüğüm oyuncularımızdan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

"DOLAR VE EURO BİRAZ DAHA DÜŞERSE SORUNLAR BİTECEKTİR"

Sivasspor Başkanı Otyakmaz, Kulüpler Birliği Vakfı’nın yerli oyuncularla Türk Lirası üzerinden anlaşma yapılması kararıyla ilgili de, "Kendi kulübümüz adına konuşursam, zaten bizim yerli oyuncularımız TL ile sözleşme imzalıyor. Bu nedenle konu bizi uzaktan yakından ilgilendirmiyor. Ama bizler, önce futbolcuyla konuşup, diyalog yoluyla makul bir noktaya indirmek gibi bir yol izleyeceğiz. Bunun kararını aldık. Bundan sonra da yasalar neyi öngörüyorsa ona göre davranmak gerekir diye düşünüyorum. Ancak o çalkantılı süreç geride kaldı gibi. Dolar ve Euro’nun hem gerilemesi, hem de istikrarlı konuma gelmesi ki biraz daha düşmesini bekliyoruz. Biraz daha düşmesi sonucunda da ortada sonun kalmayacaktır. Sözleşmelerin yenilenmesi gerekmeyecektir" dedi.

"UMARIM FENERBAHÇE, BİZİM MAÇIMIZA KADAR SORUNLARINI ÇÖZMEMİŞ OLUR"

Milli aradan hemen sonra Süper Lig’in 9’uncu haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor’un başkanı Otyakmaz, rakiplerinin şu anki sorunlarıyla ilgili esprili bir şekilde, "İnşallah o zamana kadar sorunlarını çözmemiş olurlar. Biz de bu furyadan payımızı alalım diyorum" şeklinde konuştu.

Otyakmaz, DHA’ya verdiği röportajda konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Gerçekten çok kötü bir başlangıç yaptılar. Fenerbahçe ile keşke bu arada maçımızı da oynayıp puanımızı almış olsaydık ama içerdeki maçın avantajını iyi kullanıp, hazırlanmış kadromuzla, daha doğrusu sakat oyuncularımızın da takıma katılmasıyla Fenerbahçe’yi yenebilecek güçte olacağız. İnşallah da arzu ettiğimiz gibi olur."

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