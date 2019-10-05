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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.10.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Mecnun Otyakmaz: "Ankaragücü maçı bizim için kolay olmayacak"

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Mecnun Otyakmaz: "Ankaragücü maçı bizim için kolay olmayacak"

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından futbolcular, çabukluk çalışması yaptı.

Gruplar halinde pas ve top kapma çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Emre Kılınç bir süre takımla, Serhiy Rybalka ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

Demir Grup Sivasspor, yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

- Otyakmaz: "Bizim için kolay olmayacak"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, idmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakiplerinin, transfer tahtası kapalı olmasına rağmen geçen sezonun ara transfer döneminde yaptığı transferlerle güçlü bir takım olduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü'nün kadrosunda önemli futbolcularını muhafaza ettiğini belirten Otyakmaz, "Bizim için çok kolay bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum. Ancak takımımız aynı ciddiyette karşılaşmaya hazırlanıyor ve taraftarımızın desteğiyle gerçi cezalı tribünlerimiz var, biraz sayı az olacak. Maçın pazar günü saat 14.00'te olmasından dolayı taraftarımızın rağbet göstereceğini ve onlardan aldığımız güçle de bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Öte yandan, antrenmanı ziyaret eden Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) Sivas Temsilcisi Osman Ülker, 100 kombine bilet alarak kırmızı-beyazlı ekibe destek verdi.

Başkan Otyakmaz, desteklerinden dolayı Ülker'e teşekkür etti. 

Mecnun Otyakmaz: Ankaragücü maçı bizim için kolay olmayacak

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