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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 19:41, Son Güncelleme:

Mechele: Taraftarları susturmak bizim elimizde

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Mechele: Taraftarları susturmak bizim elimizde

 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Club Brugge’da savunma oyuncusu Brandon Mechele soruları yanıtladı. Mechele, Türkiye’de tribünlerin coşkulu olduğunun hatırlatılması üzerine, “Tribünleri susturmak bizim elimizde” diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Club Brugge’da takımın savunma oyuncularından Brandon Mechele, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Mechele, “3. sıradayız ve grubu bu sırada bitirebiliriz. Hatta 2. sırada da bitirebiliriz ve bu nedenle karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hem savunmada hem de hücumda iyi bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Daha önceki maçlardaki gibi oynamamız gerekiyor. Bunun için de elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Taraftarı susturmak bizim elimizde”

Belçika’da oynanan ilk karşılaşmada galibiyet elde edebileceklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Mechele, “1 puandan daha fazlasını alabilirdik ilk maçta ama maalesef olmadı. Bu maçta daha fazlasını vereceğiz ve umarım daha çok puan alacağız yarın” dedi. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Andone, Falcao ve Babel’le ilgili konuşan savunma oyuncusu, “3’ü de önemli oyuncular Galatasaray adına. Ancak Galatasaray büyük bir takım. Yedekleriyle de bu açığı kapatacaklarını düşünüyorum. Onlara da bir fırsat doğacaktır ve kendilerini gösterebilirler” diye konuştu.

Son olarak Galatasaray taraftarıyla ilgili görüşü sorulan Mechele, “Birkaç sene önce Beşiktaş maçında benzer bir durumla karşılaşmıştık ve iletişim kuramaz hale gelmiştik. Ancak stattaki taraftarı susturmak da bizim elimizde ve her şey bize bağlı” diyerek sözlerini tamamladı.

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