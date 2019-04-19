McGregor kelepçelendi! O anlar...
ABD'de kavga ve taciz iddialarıyla gündeme gelen Conor McGregor'un polis tarafından kelepçelendiği görüntüler ortaya çıktı.
Karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor’un yeni gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı.
İrlandalı dövüşçü ABD'nin Miami kentindeki evinden alınıp apar topar karakola götürülmüştü.
Bar kavgası ve cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan McGregor, sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü.
Yeni ortaya çıkan görüntülerde ünlü sporcuya kelepçe takıldığı da görülüyor.
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