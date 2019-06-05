Mbaye Diagne'ye Galatasaray'dan ilk mesaj
Sarı-Kırmızılı yönetimin, Diagne’nin menaceriyle masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi.
Teknik direktör Fatih Terim’in, “Değerini bulması halinde satılması” önerisinde bulunduğu Senegalli yıldızın, transferdeki rotası hakkında bilgi istenecek.
Şu ana kadar kulübe başvuran Arap kulüplerinin henüz resmi teklif yapmamış olması, Diagne konusunda somut adım atılmasını engelliyor. Yönetim, tecrübeli futbolcunun menacerinden, gelen tekliflerin kendilerine de iletilmesini talep edecek.
Diagne'nin hikayesine göz atalım...
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