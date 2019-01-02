Mbaye Diagne'ye çılgın teklif!
Süper Lig'de ilk yarıda rakip fileleri 20 kez havalandıran Mbaye Diagne'ye cazip bir teklif geldi.
Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Mbaye Diagne'ye Katar'dan reddedilmesi zor bir teklif geldi.
TRT Spor'un haberine göre Senegalli futbolcu için bir Katar kulübünden 12 milyon Euro'luk resmi bir teklif geldi.
Ligde zirveye oynayan Kasımpaşa Kulübü ise Diagne'yi hemen elden çıkarmaya niyetli değil. İstanbul temsilcisinin 27 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği dile getirildi.
Süper Lig'de ilk devrede 20 gol birden atarak ilk yarının yıldızı olan 1,93'lük forvetin ligin ikinci yarısında Kasımpaşa'da olmamasının muhtemel olduğu ifade ediliyor.
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