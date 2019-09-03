Mbaye Diagne'ye Belçika'da saldırı girişimi!
Transferin son gününde Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne saldırıdan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.
İlk olarak Belçika ekibi Anderlecht ile anlaşan Diagne, son anda karar değiştirip Club Brugge'e transfer olmuştu.
Belçika basınında yer alan haberlerde, Anderlecht taraftarlarının golcü futbolcuya havalimanında saldırı planladığı ileri sürüldü.
Diagne'nin havaalanına indiği sırada Club Brugge'lu yöneticilerin, güvenlik görevlililerinin yardımıyla yıldız futbolcuyu kafasını örttükleri çeketle gizleyerek havalimanından çıkardığı ve olası bir saldırıyı engelledikleri ifade edildi.
Öte yandan Belçika polisinin Diagne'nin can güvenliği tehlikesi nedeniyle belirli bölgelere gitmemesi yönünde uyarı yaptığı ifade edildi.
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