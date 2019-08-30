Mbaye Diagne'ye Anderlecht'ten teklif var
Transfer sezonunun bitmesine kısa bir zaman kala Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne'ye teklif geldi.
Belçika temsilcisi Anderlecht, Diagne için kiralama teklifinde bulunsa da Galatasaray'dan ret yanıtı aldı.
Oyuncunun 2,5 milyon Euro tutan yıllık ücretini ödeme teklifinde bulunan Anderlecht, sarı-kırmızılıların golcüsünü bedelsiz olarak kiralama önerisini masaya yatırdı. Oyuncunun maaşı artı 3,5 milyon Euro kiralama ücreti isteyen Galatasaray, bu teklifi geri çevirdi.
Radamel Falcao transferini bekleyen Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin de beklenen teklif gelmemesi durumunda gönderilmesi beklenmiyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle