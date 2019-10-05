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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Mbaye Diagne'den olaylı transferiyle ilgili itiraf!
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Futbol
Fanatik
05.10.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Mbaye Diagne'den olaylı transferiyle ilgili itiraf!

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Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde Belçika ligine kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, katıldığı bir televizyon programında Anderlecht yerine Club Brugge'ü tercih etmesinin nedenini açıkladı.

Galatasaray'la geçtiğimiz sezon hem şampiyonluk hem de gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne, yaz transfer döneminin son gününde Club Brugge'e kiralanmıştı. 27 yaşındaki Senegalli santrfor, Belçika'da katıldığı bir televizyon programında Anderlecht yerine Mavi Siyahlı kulübü tercih etmesinin altında yatan nedeni açıkladı.

Vier adlı televizyon kanalında yayınlanan Sports Late Night programına konuk olan golcü oyuncu, Anderlecht ile Brugge arasında büyük bir krize sebebiyet veren transfer süreciyle ilgili olarak "Aslında Belçika'nın bir başka büyük takımına da imza atabilirdim. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalim vardı. Bu da kararımdaki belirleyici etken oldu." şeklinde konuştu.

Anderlecht sitem etmişti!
Hatırlanacağı üzere Anderlecht Sportif Direktörü Michael Verschueren, Diagne'nin ezeli rakiplerine gitmesinin ardından verdiği bir röportajda hem Galatasaray hem de Club Brugge yöneticilerine sitem ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray ile Diagne'yi kiralamak için anlaşmaya varmıştık. Geriye yalnızca sözleşmenin imzalanması kalmıştı. Oyuncuyu Brüksel Havalimanı'ndan alıp sağlık kontrolünden geçirecektik. Takım menajerimiz, bir saatlik beklemenin ardından beni arayıp oyuncunun gelmediğini bildirdi. Bu durum bana tuhaf geldiği için ilgili kişilerle görüşmeye çalıştım. Kimseye ulaşamamıştım ki birden telefonum çaldı.

Arayan, Galatasaray yetkilileriydi. Benden özür dileyerek Brugge'den teklif aldıklarını ve oyuncularını oraya satmaya karar verdiklerini söylediler. Bu davranışa anlam veremedim. Bu arada oyuncunun havalimanda kafasında kapüşonla takım menajerimizin yanından geçtiğini öğrendim. Böyle bir durumda insan sergilenen davranışları sorgulamaya başlıyor."

Mbaye Diagneden olaylı transferiyle ilgili itiraf

Mbaye Diagneden olaylı transferiyle ilgili itiraf

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