Mbaye Diagne'den olaylı transferiyle ilgili itiraf!

Galatasaray'la geçtiğimiz sezon hem şampiyonluk hem de gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne, yaz transfer döneminin son gününde Club Brugge'e kiralanmıştı. 27 yaşındaki Senegalli santrfor, Belçika'da katıldığı bir televizyon programında Anderlecht yerine Mavi Siyahlı kulübü tercih etmesinin altında yatan nedeni açıkladı.

Vier adlı televizyon kanalında yayınlanan Sports Late Night programına konuk olan golcü oyuncu, Anderlecht ile Brugge arasında büyük bir krize sebebiyet veren transfer süreciyle ilgili olarak "Aslında Belçika'nın bir başka büyük takımına da imza atabilirdim. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalim vardı. Bu da kararımdaki belirleyici etken oldu." şeklinde konuştu.

Anderlecht sitem etmişti!

Hatırlanacağı üzere Anderlecht Sportif Direktörü Michael Verschueren, Diagne'nin ezeli rakiplerine gitmesinin ardından verdiği bir röportajda hem Galatasaray hem de Club Brugge yöneticilerine sitem ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray ile Diagne'yi kiralamak için anlaşmaya varmıştık. Geriye yalnızca sözleşmenin imzalanması kalmıştı. Oyuncuyu Brüksel Havalimanı'ndan alıp sağlık kontrolünden geçirecektik. Takım menajerimiz, bir saatlik beklemenin ardından beni arayıp oyuncunun gelmediğini bildirdi. Bu durum bana tuhaf geldiği için ilgili kişilerle görüşmeye çalıştım. Kimseye ulaşamamıştım ki birden telefonum çaldı.

Arayan, Galatasaray yetkilileriydi. Benden özür dileyerek Brugge'den teklif aldıklarını ve oyuncularını oraya satmaya karar verdiklerini söylediler. Bu davranışa anlam veremedim. Bu arada oyuncunun havalimanda kafasında kapüşonla takım menajerimizin yanından geçtiğini öğrendim. Böyle bir durumda insan sergilenen davranışları sorgulamaya başlıyor."





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