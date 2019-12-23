Mbaye Diagne'den Galatasaray'a mesaj var

Senegalli forvet, kiralık olarak formasını giydiği Club Brugge’da kadro dışı bırakıldı. Galatasaray’a dönmenin hayalini kuran Mbaye Diagne, sosyal medyada Sarı-Kırmızılılar’a bir mesaj daha gönderdi.

Diagne, geçtiğimiz sezonki bir maçtan Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, “Kral” yazdı. Ayrıca mesajın yanına da bomba, şırınga, sarı kırmızı hap ve goril emojileri koydu. (Fanatik)

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