MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMbaye Diagne'den Galatasaray'a mesaj var
GeriFutbol Mbaye Diagne'den Galatasaray'a mesaj var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
23.12.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

Mbaye Diagne'den Galatasaray'a mesaj var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Club Brugge’da kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, Galatasaray'a dönmenin hayalini kuruyor. Senegalli forvet, sosyal medyada Sarı-Kırmızılılar’a bir mesaj daha gönderdi.

Senegalli forvet, kiralık olarak formasını giydiği Club Brugge’da kadro dışı bırakıldı. Galatasaray’a dönmenin hayalini kuran Mbaye Diagne, sosyal medyada Sarı-Kırmızılılar’a bir mesaj daha gönderdi.

Diagne, geçtiğimiz sezonki bir maçtan Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, “Kral” yazdı. Ayrıca mesajın yanına da bomba, şırınga, sarı kırmızı hap ve goril emojileri koydu. (Fanatik)

 

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıkla

Mbaye Diagneden Galatasaraya mesaj var

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle