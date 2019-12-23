Mbaye Diagne'den Galatasaray'a mesaj var
Club Brugge’da kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, Galatasaray'a dönmenin hayalini kuruyor. Senegalli forvet, sosyal medyada Sarı-Kırmızılılar’a bir mesaj daha gönderdi.
Senegalli forvet, kiralık olarak formasını giydiği Club Brugge’da kadro dışı bırakıldı. Galatasaray’a dönmenin hayalini kuran Mbaye Diagne, sosyal medyada Sarı-Kırmızılılar’a bir mesaj daha gönderdi.
Diagne, geçtiğimiz sezonki bir maçtan Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, “Kral” yazdı. Ayrıca mesajın yanına da bomba, şırınga, sarı kırmızı hap ve goril emojileri koydu. (Fanatik)
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