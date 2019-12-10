Mbaye Diagne'den flaş mesaj; "Ocak'ta görüşürüz"

Club Brugge'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla merak uyandırdı.

Diagne'nin paylaşımında "Eskisinden daha güçlüyüm. Asla pes etmiyorum. Mücadeleye devam. İnşallah Ocak'ta görüşürüz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde Diagne'nin geri dönme ihtimalini "Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerekir" şeklinde yorumlamıştı.

Diagne, bu sezon Belçika ekibinde 9 maçta 262 dakika oynadı ve 4 gol kaydetti.

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