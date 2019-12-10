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Futbol
10.12.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Mbaye Diagne'den flaş mesaj; "Ocak'ta görüşürüz"

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Mbaye Diagne'den flaş mesaj; "Ocak'ta görüşürüz"

Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ocak'ta görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Club Brugge'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla merak uyandırdı.

Diagne'nin paylaşımında "Eskisinden daha güçlüyüm. Asla pes etmiyorum. Mücadeleye devam. İnşallah Ocak'ta görüşürüz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde Diagne'nin geri dönme ihtimalini "Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerekir" şeklinde yorumlamıştı.

Diagne, bu sezon Belçika ekibinde 9 maçta 262 dakika oynadı ve 4 gol kaydetti.

Mbaye Diagneden flaş mesaj; Ocakta görüşürüz

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