Mbaye Diagne'den flaş açıklama
Şampiyonluk kutlamalarına gelmeyip, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Mbaye Diagne bir açıklama yaptı.
Şampiyonluk kutlamalarına gelmediği için eleştirilen, hatta statta yuhalanan Mbaye Diagne, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ailevi sebeplerden ötürü kutlamalara katılmadığını belirten Senegalli bu konuda kendisine anlayış gösterilmesini istedi.
Galatasaray'a geldiği kısa süre müddetince kulübün büyüklüğünün farkına vardığını dile getiren Diagne, bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade etti.
Basında kendisi hakkında yanlış şeylerin yazıldığını ifade eden Süper Lig'in gol kralı, golleriyle kupalar kaldırmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.
İşte Mbaye Diagne'nin hikayesi...
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