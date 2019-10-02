Mbaye Diagne yerine Papiss Cisse'yi istemişler!
Sezon başında Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi isteyen ancak futbolcuyu Club Brugge'a kaptıran Anderlecht için flaş bir iddia geldi.
Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi transfer etmek isterken Senegalli golcüyü rakipleri Club Brugge'a kaptıran Anderlecht için Belçika'dan transfer iddiası ortaya atıldı.
Belçika'nın Le Soir gazetesinin haberine göre Anderlecht'in sezon başındaki teknik direktörü Vincent Kompany, Mbaye Diagne'yi değil Alanayaspor'un forveti Papiss Cisse'yi istedi.
Papiss Cisse için Diagne'yi bekleten Anderlecht, böylece hem Diagne'yi Brugge'a kaptırdı hem de Cisse'yi Alanyaspor'dan alamadı.
Alanyaspor, Cisse için Anderlecht'ten teklif aldıklarını doğrulamış ancak futbolcuyu bırakmak istemediklerini belirtmişti.
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