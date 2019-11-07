Mbaye Diagne: 'Özür dilerim!'
Club Brugge'un PSG'ye 1-0 yenildiği maçta penaltı kaçıran Mbaye Diagne, maçın ardından özür diledi...
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, PSG karşısında Belçika ekibini yıkan isim oldu.
Maçın 76. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Senegalli golcü, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından özür diledi.
Diagne, ''Bugün için çok üzgünüm. Tamamen hatalıydım, takımıma yardımcı olmak istedim ama büyük bir hata yaptım. Öncelikle teknik direktörümden olmak üzere kaptanımdan, takım arkadaşlarımdan ve tabii ki taraftarlarımdan özür dilerim.'' paylaşımını yaptı.
KENDİSİ ATMAK İSTEDİ...
Mbaye Diagne, kendisinin düşürüldüğü penaltı pozisyonun ardından penaltıyı kendisi atmak istemişti...
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