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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.01.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Mbaye Diagne kimdir? Mbaye Diagne'nin biyografisi

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Mbaye Diagne kimdir? Mbaye Diagne'nin biyografisi

Kasımpaşa'nın Senegalli santrforu Mbaye Diagne'nin adı Galatasaray'la anılmaya başladı. 27 yaşındaki Diagne, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında en çok gol atan isim oldu. Peki, Mbaye Diagne kimdir?

Süper Lig'de geride kalan bölümde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a transfer olabileceği konuşuluyor. İşte, Mbaye Diagne'nin biyografisi...

Mbaye Diagne 28 Ekim 1991 tarihinde Senegal'de dünyaya geldi. Kariyerine 2010'da Brandizzo kulübünde başladı.

2013'de Juventus'a transfer olan Mbaye Diagne İtalyan devinde olduğu sürece Ajaccio, Lierse, Al-Shabab ve Westerlo takımlarda kiralık olarak forma giyindi.

2015 yılında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'le sözleşme imzaladı. Burada başarılı bir buçuk sezon geçiren futbolcu, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu.

Diagne, 2018'de Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'ya transfer oldu. Diagne şu ana kadar Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 20 gol attı.

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