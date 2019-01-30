Mbaye Diagne kimdir? Mbaye Diagne'nin biyografisi
Kasımpaşa'nın Senegalli santrforu Mbaye Diagne'nin adı Galatasaray'la anılmaya başladı. 27 yaşındaki Diagne, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında en çok gol atan isim oldu. Peki, Mbaye Diagne kimdir?
Süper Lig'de geride kalan bölümde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a transfer olabileceği konuşuluyor. İşte, Mbaye Diagne'nin biyografisi...
Mbaye Diagne 28 Ekim 1991 tarihinde Senegal'de dünyaya geldi. Kariyerine 2010'da Brandizzo kulübünde başladı.
2013'de Juventus'a transfer olan Mbaye Diagne İtalyan devinde olduğu sürece Ajaccio, Lierse, Al-Shabab ve Westerlo takımlarda kiralık olarak forma giyindi.
2015 yılında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'le sözleşme imzaladı. Burada başarılı bir buçuk sezon geçiren futbolcu, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu.
Diagne, 2018'de Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'ya transfer oldu. Diagne şu ana kadar Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 20 gol attı.
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