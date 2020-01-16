Haber Giriş: 16.01.2020 - 18:44,
Mbaye Diagne, İstanbul'a döndü | Transfer Haberleri
Club Brugge'ün kamp kadrosunda yer almayan ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, İstanbul'a geldi.
Mbaye Diagne bu sezon forma giydiği 12 resmi maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.
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