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Haber Giriş: 16.01.2020 - 18:44,Son Güncelleme:/

Mbaye Diagne, İstanbul'a döndü | Transfer Haberleri

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Mbaye Diagne, İstanbul'a döndü | Transfer Haberleri

Club Brugge'ün kamp kadrosunda yer almayan ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, İstanbul'a geldi.

Mbaye Diagne bu sezon forma giydiği 12 resmi maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Mbaye Diagne, İstanbula döndü | Transfer Haberleri

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Mbaye Diagne, İstanbula döndü | Transfer Haberleri

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