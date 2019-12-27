Mbaye Diagne ilk golünü attı, o ismi yaktı!

Ali NACİ KÜÇÜK - Club Brugge’ün sezon başında Galatasaray’dan 1 yıllığına kiraladığı Mbaye Diagne’yi ocak ayında geri gönderme kararı alması, sarı kırmızılı kulüpteki taşları yerinden oynattı.
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Galatasaray'ın sezon başında Brugge'e kiraladığı Diagne, Belçika ekibinde çıkardığı skandallar ve kadro dışı bırakılmasının ardından devre arasında sarı kırmızılılara dönüyor.
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Senegalli forvetin geri dönecek olması ise sarı kırmızılı futbolcunun başını yaktı.
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9 Kasım’da Gaziantep FK ile oynanan maçta sağ dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle mart ayında sahalara dönmesi beklenen Florin Andone, Diagne’nin yeniden takıma katılacak olması sonrası ‘zayıf halka’ haline geldi.
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Yabancı kontenjanı dolu olan sarı kırmızılılar, Diagne’ye yer açmak için Andone’den vazgeçti ve Rumen forvet oyuncusuna ligin ikinci yarısında lisans çıkarmama kararı aldı.
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Sezon başında İngiltere’nin Brighton&Hove Albion takımından kiralanan Andone, bundan böyle Galatasaray forması giyemeyecek.
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Nzonzi de Roma'ya geri gönderilecek
Sarı-kırmızılılar diğer taraftan kadro revizyonuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Monaco’dan Henry Onyekuru ve RB Leipzig’den Marcelo Saracchi’yi 1.5 yıllığına kirayan yönetim, Martin Linnes’i ikinci yarıda yeniden A takıma dahil edecek.
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Süresiz olarak kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi’yi ocak ayında Roma’ya geri gönderecek olan Galatasaray yönetimi, yollarını ayırmayı planladığı Mariano ve Yuto Nagatomo’nun menajerlerini de İstanbul’a çağırdı.
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Sarı kırmızılılar, sözleşmelerinin bitimine 6 ay kalan iki futbolcuya bonservislerini verip, mukavelelerini karşılıklı olarak feshetmeyi planlıyor.
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Seri'ye son kez şans verilecek
Mariano ve Nagatomo’nun ardından sıra Jean-Michael Seri’ye gelecek.
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Teknik direktör Fatih Terim, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusuna yarın yapılacak Antalyaspor karşılaşmasında son kez şans vermeyi düşünüyor. Seri, bu fırsatı da iyi kullanamazsa ocak ayında Fulham takımına geri gönderilecek.
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Öte yandan, Galatasaray’ın Kayserispor’dan Bernard Mensah ve Le Havre’dan Tino Kadaware’yi transfer etmeyi planladığı iddialarının doğru olmadığı belirtildi. Zimbabweli Kadewere bu sezon Fransa 2. Ligi’nde çıktığı 19 maçta 17 gol, 4 asist yaparken, kulübünün tam 10 milyon Euro istediği ifade edildi.
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Gelecekler
Henry Onyekuru - Monaco'dan kiralandı - Değeri 10 milyon euro
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Martin Linnes - A takıma geri alındı - Değeri 2 milyon euro
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Marcelo Saracchi - Leipzig'den kiralandı - Değeri 10 milyon euro
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Mbaye Diagne - C.Brugge'den geri alındı - Değeri 6 milyon euro
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Gidecekler
Christian Luyindama - Lisansı askıya alındı - Değeri 7.5 milyon euro
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Steven Nzonzi - Roma'ya geri verilecek - Değeri 19 milyon euro
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Florin Andone - Lisansı askıya alınacak- Değeri 4.5 milyon euro
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Mariano - Sözleşmesi feshedilecek - Değeri 2 milyon euro
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Michael Seri - Fulham'a geri dönebilir - Değeri 18 milyon euro