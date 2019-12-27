Mbaye Diagne ilk golünü attı, o ismi yaktı!

Nzonzi de Roma'ya geri gönderilecek Sarı-kırmızılılar diğer taraftan kadro revizyonuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Monaco’dan Henry Onyekuru ve RB Leipzig’den Marcelo Saracchi’yi 1.5 yıllığına kirayan yönetim, Martin Linnes’i ikinci yarıda yeniden A takıma dahil edecek.