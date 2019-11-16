Mbaye Diagne için Club Brugge'dan flaş karar!
Club Brugge, kadro dışı bıraktığı Mbaye Diagne için yeni bir karar aldı.
Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
PSG maçında penaltıyı kendisi atmak isteyip kaçıran ve bir anda takımını karıştıran Senegalli golcü, teknik direktör Philippe Clement tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Futbolcuyu Galatasaray'a geri göndermek isteyen Belçika ekibi, 'Parasının hepsini verin o zaman' cevabının ardından yeni bir karar aldı.
Club Brugge, Diagne'ye bir şans daha verdi ve tekrar kadroya aldı. Golcü oyuncu, takımının Cherleroi ile yaptığı hazırlık maçında da şans buldu.
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