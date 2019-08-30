Mbaye Diagne için beklenmedik teklif!
Galatasaray, Falcao transferi öncesinde Mbaye Diagne'yi iyi bir fiyata satmak için çalışmalarını sürdürürken, Senagalli forvet için beklenmedik bir teklif geldi.
Sarı kırmızılı kulübe Diagne için Belçika'nın ekibi Anderlecht'ten ilginç bir teklif geldi.
Belçika'dan SudInfo'nun haberine göre; iki forvet oyuncusunun sakatlığının ardından acil golcü arayışına başlayan Belçika ekii Anderlecht yöneticileri, Mbaye Diagne için Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundu.
Belçika ekibinin 27 yaşındaki futbolcunun maaşının 2 milyon eurosunu ödeme önerisinde bulunduğu transfer teklifinin pazartesi günü Galatasaray'a ulaştığı ifade edildi.
Galatasaray, Mbaye Diagne'yi geçtiğimiz sezonun devre arasında 13 milyon euro bonservis karşılığı Kasımpaşa'dan transfer etmişti.
Sarı kırmızılıların bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.
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