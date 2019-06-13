Mbaye Diagne gol şovuna devam ediyor
Mbaye Diagne, Senegal'in hazırlık maçında rakip filelere 3 gol birden gönderdi.
Senegal Milli Takımı 21 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında Mısır'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nın hazırlıklarına İspanya'da devam ediyor.
Hazırlık maçında Real Murcia ile karşı karşıya gelen Senegal Milli Takımı, Diagne'nin 3 gol attığı maçta rakibini 7-0
mağlup etti.
Galatasaraylı yıldız, Spor Toto Süper Lig'de 30 atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı ve bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olma unvanını eline aldı.
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