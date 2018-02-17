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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol HaberleriMbaye Diagne: Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız
Futbol Mbaye Diagne: Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız
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Futbol
17.02.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Mbaye Diagne: Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız

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Kasımpaşa'nın devre arasında Çin takımlarından Tianjin Teda'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, Galatasaray karşısına kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Diagne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde hazırlık sürecini çok iyi geçirdiklerini belirtti.

Sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını anlatan Senegalli golcü, "Galatasaray çok güçlü kadroya sahip, büyük bir takım. Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Kazanma şansımızın olduğunu düşünüyorum çünkü iyi bir ritim ve hava yakaladık. İkinci yarıda oynadığımız 4 maçtan 7 puanla ayrıldık. Bu da bizim için kötü bir durum değil. Futbolda imkansız diye bir şey yoktur. Galip gelmemizin mümkün olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Türkiye ligi çok sert"

Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in çok sert olduğunu dile getirdi. Kariyerine İtalya'da başladığını, ardından sırasıyla Fransa, Belçika, Macaristan ve Çin'de futbol oynadığını aktaran 26 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa'da forma giydiği 4 karşılaşmada ligi tanımaya başladığını vurguladı.

Uyum sağladıkça ve fiziksel olarak hazır duruma geldikçe lige adapte olacağının altını çizen Diagne, şöyle devam etti:
"Türkiye liginin zor ve oldukça sert bir lig olduğunu düşünüyorum. Birçok farklı ligde oynadım. Süper Lig kesinlikle kolay değil. Benim için adaptasyon sürecini geçirip, fiziksel olarak hazır olduktan sonra çok zor olmayacağını düşünüyorum. Oynadığım diğer liglere göre sert bir lig olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu ligi tanımak için belli bir zamana ihtiyacım var."

Kasımpaşa'da oynamaya başladığı kısa sürede 4 resmi karşılaşmaya çıktığını ve bunun önemli olduğunu vurgulayan Diagne, "Kendi ritmimi yakalayabilmek ve ligi tanımak için zamana ihtiyacım var. Yavaş yavaş, adım adım maçlarda 90 dakikayı çıkartabilecek duruma geliyorum. Geldiğimden beri oynadığım 4 maç, 90 dakika görev almasam da benim için önemli bir durum. Çünkü bu sayede kendi ritmimi yakalayacağım ve takıma uyum sağlayacağım. Yavaş yavaş 90 dakika oynayacak duruma gelip yüzde 100 hazır olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefim büyük bir takımda oynamak"

Senegalli futbolcu, Kasımpaşa'da kendini göstererek büyük takımlara transfer olmak istediğini ifade etti.

Lacivert-beyazlı takımla 1,5 yıllık sözleşmesinin olduğunu ve bu sürede kalitesini herkese göstermek istediğini anlatan Mbaye Diagne, şunları kaydetti:
"Burada iyi işler yapıp kalitemi gösterdikten sonra her oyuncunun amaçladığı gibi daha da ileriye gitmek istiyorum. Büyük bir takımda oynamak istiyorum. Bu Türkiye'de de dünyanın herhangi bir yerinde de olabilir. Her zaman daha ileriye gitmek her futbolcunun amaçlarından biridir. Öncelikle burada bulunduğum süre içinde tüm konsantrasyonumu Kasımpaşa'ya verip, kontratım süresince elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."
Takımdaki diğer bir santrfor Fode Koita'nın sakatlıktan kurtulmasının kendisini çok memnun ettiğini ve rekabetin takıma yarar sağlayacağını dile getiren Diagne, şunları aktardı:

"Koita'yı buraya gelmeden önce tanımıyordum, burada tanıştık. Sakatlığını atlattığı ve takıma geri döndüğü için oldukça mutluyum. İkimiz de takım için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Önemli olan kazanmak ve ben buraya kazanmak için geldim. Koita'nın takıma yardımcı olabileceğini ve güç katabileceğini düşünüyorum. Bütün oyunculara ihtiyaç duyacağız, Koita da bunlarda biri."

Mbaye Diagne, Türkiye'ye gelmeden önce Senegalli Demba Ba ve Moussa Sow ile konuşmadığını da belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:
"Sadece Jasques Faty ile görüştüm. Kendisi bana buranın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Kasımpaşa'nın da oldukça ciddi bir kulüp olduğundan
bahsetti. Buraya gelmeden önce bilgi aldıktan sonra bir değerlendirme yaptım.

Sadece Kasımpaşa için değil, Türkiye ligi de oldukça çekici bir lig. Çünkü Süper Lig'de çok büyük isimler, çok büyük futbolcular oynuyor. Daha sonra da bu kararı aldım ve Kasımpaşa'ya geldim."

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