Mbaye Diagne Galatasaray'da! İşte transfer bedeli...
Galatasaray, Mbaye Diagne transferinde mutlu sona ulaştı. Son pazarlıklarda Kasımpaşa ile 10 milyon Euro bonservis bedelinde mutabık kalındı.
Galatasaray yönetimi ve Kasımpaşa arasındaki transfer anlaşmasına göre sarı-kırmızılılar 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray 2018-19 sezonunda şampiyon olması durumunda lacivert-beyazlılara 3 milyon Euro bonus ödeyecek.
Diagne'nin satılması durumunda ise Kasımpaşa kardan yüzde 25 pay alacak. Transferdeki KDV bedeli ile de Galatasaray'ın kasasından 1,8 milyon Euro çıkacak.
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