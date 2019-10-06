Mbaye Diagne, Club Brugge'da boş geçmedi!
Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, takımının Gent'i 4-0 yendiği maçta gol attı.
Spor Arena Dış Haberler | Belçika Ligi'nde Club Brugge, sahasında Gent'i konuk etti. Club Brugge, Gent'i 4-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alırken Mbaye Diagne, karşılaşmayı boş geçmedi.
Club Brugge'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli forvet, 79. dakikada Vormer yerine oyuna dahil olurken 90+2. dakikada takımının 4. golünü kaydetti. Diagne, golün ardından ise sarı kart gördü.
Diagne, böylece yeni takımında çıktığı 4. maçta 3. golünü kaydetmiş oldu.
TARAFTARDAN ALKOLÜ ALDI, SARIYI GÖRDÜ
Mbaye Diagne, attığı golün ardından bir taraftarın elindeki alkollü içeceği alıp içti. Diagne, bu hareketinin ardından sarı kart gördü.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge'un diğer gollerini 11'de Vanaken, 28'de Diatta ve 51'de Dennis kaydetti. Belçika ekibi böylece, ligde en yakın takipçisine 4 puan fark atarak liderlik koltuğundaki yerini korudu.
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